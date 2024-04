Longlegs: un nuovo video virale dell'horror con Maika Monroe e Nicolas Cage

News Cinema

Il film di di Oz Perkins, protagonista di una campagna di marketing online davvero ben congegnata, è oramai per tantissimi fan uno dei film più attesi dei prossimi mesi. Ecco un nuovo video di questa campagna, intitolato Sweet: Part Two.

L'uscita del film, almeno in America, è prevista per il prossimo 12 luglio. Ma ancora, di Longlegs, il thriller-horror diretto da Oz Perkins che vede protagonisti Maika Monroe e Nicolas Cage, si sa pochissimo. Anche per questo, è grazie a una campagna di marketing diabolicamente congegnata dalla Neon, è diventato uno dei film più attesi dei prossimi mesi, anche tra coloro i quali non sapevano in precedenza nulla di questo regista americano, figlio dell'Anthony di Psycho e autore di alcuni degli horror più interessanti degli ultimi anni.

La campagna della Neon sta prevedendo la diffusione di brevi e spesso misteriosi, sempre inquietanti video, che anticipano le atmosfere del film più che la sua sostanza. Nei mesi precedenti vi abbiamo mostrato tre brevi video "virali" (ecco i primi due, e il terzo), e qualcosa di leggermente più somigliante a un teaser tradizionale. Oggi è arrivato online un altro video, davvero torbido, dal titolo Sweet: Part 2. Eccolo qui:





Per quel poco che è trapelato fino a questo momento, Longlegs è un film che inietta forti dosi di esoterismo e horror dentro a una struttura che è quella tipica del thriller che racconta della caccia a un serial killer.

La Monroe, già protagonista di It Follows, interpreta infatti il ruolo di un'agente dell'FBI di nome Lee Harker che viene assegnata a un caso irrisolto di serial killer che prende pieghe inaspettate quando alcuni indizi appaiono direttamente legati con il mondo dell'occulto, facendole anche scoprire di avere un legame personale con l'assassino, soprannominato Longlegs, e interpretato da Cage.

In molti sperano che il film di Perkins sia tra quelli che, come annunciato, andranno nel giro di qualche giorno a completare il programma ufficiale del Festival di Cannes 2024.