Longlegs: un nuovo teaser per film di Oz Perkins con Maika Monroe e Nicolas Cage

Continua l'intrigante strategia promozionale del nuovo lavoro di uno dei registi di horror più interessanti in circolazione, che arriverà al cinema nel 2024. Ecco il nuovo, inquietante teaser di Longlegs.

Era da tempo che non si vedeva online una strategia di marketing così intrigante e azzeccata come quella che Neon, che distribuirà il film negli Stati Uniti, sta portando avanti per Longlegs, il nuovo film diretto da e Osgood "Oz" Perkins, uno dei nomi nuovi più interessanti del cinema horror contemporaneo, autore di film come February - L'innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa e Gretel e Hansel, nonché figlio dell'Anthony di Psyco.

Del film, che inietterà forti dosi di esoterismo e horror dentro a una struttura che è quella tipica del thriller che racconta della caccia a un serial killer, non si sa molto se non una generica trama, e le immagini che stanno facendo la loro apparizione in rete sono misteriose e decisamente inquietanti.

Di Longlegs nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato i primi due teaser, enigmatici e inquietanti, che si intitolano "Every year there is another" (ogni anno ce n'è un altro) il primo, e "Remember to say your prayers" (ricorda di dire le tue preghiere) il secondo, e ora abbiamo il piacere di sottoporvi il terzo, appaso online da poco e sulla stessa falsariga dei precedenti.

Si intitola "We've been waiting for her" (la stavamo aspettando), e lascerebbe intuire che la "lei" in questione sia il personaggio che nel film è interpretato da Maika Monroe, un'agente dell'FBI di nome Lee Harker che viene assegnata a un caso irrisolto di serial killer che prende pieghe inaspettate quando alcuni indizi appaiono direttamente legati con il mondo dell'occulto, e che scoprirà di avere un legame personale con l'assassino. Assieme all'attrice di It Follows, nel cast del film ci sono anche Nicolas Cage, Alicia Witt e Blair Underwood.

Ecco il nuovo teaser trailer di Longlegs: