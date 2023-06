Locarno Film Festival 2023: a Tsai Ming-liang il Pardo alla carriera

News Cinema

Sarà il regista taiwanese di origine malese Tsai Ming-liang uno dei maestri del cinema asiatico degli ultimi decenni a ricevere il Pardo alla carriera al Locarno Film Festival 2023.

Il maestro taiwanese Tsai Ming-liang sarà omaggiato con il Pardo alla carriera nel corso della 76esima edizione del Locarno Film Festival. In omaggio al suo lavoro nell’ambito del cinema e dell’arte contemporanea, durante il Festival sarà proiettato Rizi (Days, 2020), e una mostra di sue opere sperimentali, accessibile per tutta la manifestazione, verrà inaugurata il 5 agosto.

Tra le figure fondamentali della seconda ondata del nuovo cinema di Taiwan, Tsai Ming-liang ha esordito all’inizio degli anni Novanta catturando con il suo cinema minimalista, rigoroso e sensuale lo smarrimento e l’impotenza di una generazione a cavallo tra due millenni. Da sempre attento ai nuovi linguaggi espressivi, è diventato un punto di riferimento anche per l’arte contemporanea, grazie a installazioni ed esperienze in VR presentate in gallerie di tutto il mondo

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival: “Il cinema di Tsai Ming-liang è un appassionante crocevia di storie e linguaggi. Sin dal suo esordio ha saputo mettere in scena le molteplici identità di un percorso creativo riflesso nelle articolazioni della storia taiwanese segnata dalla sua vicenda personale di cinese cresciuto fra la Malesia e Taipei. Nel suo lavoro erotismo e osservazione, ricerca formale e narrazione hanno dato corpo a una filmografia di bellezza folgorante e attonito stupore, nella quale lo spleen urbano della metropoli postmoderna ha trovato nuovi accenti. Tsai Ming-liang ha creato un’opera che interroga il cinema e il mondo con lucidità e commozione”.

In occasione del premio, che verrà consegnato la sera del 6 agosto sulla Piazza Grande, durante la manifestazione sarà proposta una delle sue più recenti opere cinematografiche: Rizi (Days), Tsai Ming-liang – Taiwan, Francia – 2020.

Inoltre, Tsai Ming-liang incontrerà il pubblico del Festival durante una conversazione sulle esplorazioni dei contesti sociali nel cinema e sul futuro dell’audiovisivo che si terrà al Forum @Spazio Cinema, e che sarà moderata da Kevin B. Lee, Locarno Film Festival Professor for the Future of Cinema and the Audiovisual Arts at USI Università della Svizzera italiana supported by Swisscom.