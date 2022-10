Lo Spazio Coming Soon alla Festa del Cinema di Roma: un nuovo progetto per Coming Soon Service

News Cinema

Il brand Coming Soon prosegue alla Festa del Cinema di Roma la propria attività di servizi a 360 gradi per supportare il lavoro delle produzioni e distribuzioni cinematografiche e televisive.

Con ancora le intense giornate del Lido di Venezia sotto pelle, l’attività di Coming Soon Service è ripresa per continuare ad offrire ai produttori, distributori, uffici stampa e a tutti coloro che operano nel settore della promozione di film e serie, una serie di servizi imprescindibili per svolgere al meglio il loro lavoro.

I numeri della Mostra del Cinema di Venezia sono stati evidenti e premianti per le scelte messe in atto. Villa Il Nidiolo che è diventata il quartier generale di Coming Soon Service ha fatto registrare il fully booked, un “tutto esaurito” che si è verificato nuovamente in questi giorni allo Spazio Coming Soon della 17ª Festa del Cinema di Roma, dal 13 al 23 ottobre 2022.

Di fronte all’Auditorium Parco della Musica della capitale, sede da sempre della manifestazione, Coming Soon ha trovato l’area ideale per allestire la “base” della sua struttura Service in cui ospitare le delegazioni delle opere audiovisive della Festa. In Piazza Apollodoro i set televisivi per i junket, le conferenze stampa, i round table e i photocall trovano una comoda collocazione all’interno di cinque padiglioni allestiti per garantire silenzio e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Oltre all’abituale professionalità sul fronte tecnico audio/video, l’impegno di Coming Soon Service si estende per rendere il più possibile confortevole la permanenza ai propri ospiti. Truck con camerini e sale trucco, sedie, divani e tavolini sono a disposizione per proseguire il lavoro grazie alla connessione Wi-Fi o per un momento di pausa, approfittando gratuitamente del chiosco con bevande, gelati e caffè. Nessun problema neanche per il pranzo o la cena, grazie a un pronto e veloce servizio di catering per chi ne faccia richiesta. E qualora i talent coinvolti nelle attività promozionali avessero desiderio di un po’ di privacy, una green room verrebbe preparata per loro.

Non è escluso che si possano vedere luci accese o sentire buona musica anche dopo il tramonto. La fine della giornata lavorativa può essere festeggiata riservando l’intera area per un party, come già accaduto poche sere fa con la società di produzione Groenlandia che ha voluto celebrare la nuova stagione della serie Romulus II.

Tutto questo è possibile anche grazie alla partnership con l’agenzia di pubbliche relazioni Golin e agli sponsor che credono nel progetto. Per lo Spazio Coming Soon alla Festa del Cinema di Roma sono presenti i brand Magnum, Grom, Cornetto, Acqua Orsini, Peroni Nastro Azzurro, The Organics by Red Bull e Caffè Colorado.

Coming Soon prosegue così il proprio lavoro al servizio del mondo della produzione e distribuzione audiovisiva.