Lo schiaccianoci e il flauto magico, una scatenata clip in anteprima esclusiva del film animato

di Domenico Misciagna 31 ottobre 2022 10

Vi mostriamo una scena in anteprima esclusiva di Lo schiaccianoci e il flauto magico, il film di animazione in uscita in sala il 3 novembre con Notorious Pictures. Un cuoco ha qualche seria difficoltà in cucina...