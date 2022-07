Linee parallele - Look Both Ways: il trailer del film Netflix che è lo Sliding Doors dei millennial

News Cinema

La star di Riverdale Lili Reinhart è la protagonista di questo film che debutterà in streaming su Netflix il 17 agosto. Ecco trailer e trama di Linee parallele - Look Both Ways.

Noialtri che abbiamo una certa età ce lo ricordiamo bene Sliding Doors, e sappiamo quanta influenza quel film con Gwyneth Paltrow, vagamente ispirato a La doppia vita di Veronica, abbia avuto sul cinema a venire. Non sorprende più di tanto, quindi, che il 17 agosto su Netflix faccia il suo debutto un film che potremmo definire "lo Sliding Doors dei milleanial": si chiama Linee parallele (Look Both Ways in originale) e racconta la storia di una ragazza che ha l'opportunità di vivere, da un certo momento in avanti, da una certa scelta in avanti, due vite parallele: una inseguendo sogni e aspirazioni, l'altra... meno.

Protagonista del film è la star della serie Riverdale Lili Reinhart, alla regia troviamo Wanuri Kahiu, e April Prosser ha scritto al sceneggiatura.

Ecco qui il trailer ufficiale originale e la trama approvata da Netflix di Linee parallele - Look Both Ways:





Alla vigilia della laurea, la vita della ventenne Natalie [Lili Reinhart] si divide in due realtà parallele: nella prima la ragazza rimane incinta e resta nella sua città natale, nell'altra si trasferisce a Los Angeles. In entrambe le situazioni, Natalie prova amori appassionati, insegue una carriera da sogno come artista e riscopre se stessa. LINEE PARALLELE è diretto da Wanuri Kahiu e interpretato da Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson e Nia Long.