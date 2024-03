Lindsay Lohan supereroina per la Marvel? Ci sarebbe una trattativa

News Cinema

Secondo una voce raccolta da US Magazine, un passato desiderio di Lindsay Lohan, quello di interpretare un film d'azione in stile Marvel, potrebbe presto diventare realtà...

Perse il ruolo di Wanda / Scarlet Witch, andato poi a Elizabeth Olsen, ma a quanto pare Lindsay Lohan non ha mai rinunciato al suo sogno di interpretare un film d'azione, con preferenza Marvel: a quanto riporta US Magazine, pare che l'attrice sia in trattative con i Marvel Studios per vestire i panni di una supereroina. Le voci saranno vere? Di certo Lindsay si è quasi lasciata alle spalle un difficilissimo periodo...

Da poco interprete della commedia natalizia su Netflix Falling for Christmas, ha benedetto con un cammeo il remake di Mean Girls, e da qualche tempo Lindsay Lohan è intenzionata a lasciarsi alle spalle i terribili anni 2007-2015, carichi di procedimenti giudiziari. Lohan divenne celebre grazie a due remake classici, Genitori in trappola (1998) e Quel pazzo venerdì (2003, con Jamie Lee Curtis, un sequel è in arrivo e si girerà quest'anno!), più il recupero su quattro ruote di Herbie - Il super Maggiolino (2005). Cercò poi di smarcarsi dal suo legame con la Disney e i lavori "per famiglie", ma questo tentativo si accompagnò ai suoi eccessi e problemi, che l'hanno inevitabilmente relegata ai margini dello star system. Dal 2015 si è impegnata per ricostruire la propria carriera e anche la vita privata (ha avuto un figlio l'anno scorso) e a 37 anni ci può seriamente pensare.

US Magazine ha raccolto un'indiscrezione secondo la quale starebbe contrattando con i Marvel Studios per interpretare una "supereroina", senza che vi siano ulteriori dettagli sul personaggio. Va ricordato che, all'epoca del casting di Wanda alias Scarlet Witch per gli Avengers, sostenne il provino ma le venne preferita Elizabeth Olsen, più o meno sua coetanea. Questa potrebbe essere una vera seconda occasione professionale, eco della seconda occasione che l'attrice ha dato a sé stessa nella vita. Nel frattempo, sarà la protagonista di un'altra commedia romantica Netflix sullo stile dell'ultima, Irish Wish, tra poco sulla piattaforma.