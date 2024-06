Linda e il pollo: ecco in anteprima esclusiva il trailer italiano del premiatissimo film d'animazione.

News Cinema

Il film è vincitore del César come Miglior film d'animazione, del Premio Miglior Sceneggiatura al Torino Film Festival, del Cristallo d'argento a Annecy e candidato agli EFA. Linda e il pollo arriverà nei cinema dal 5 settembre distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Di Linda e il pollo vi abbiamo già parlato sette mesi fa, quando è stato presentato in concorso al Torino Film Festival del 2023.

Linda e il pollo è un film d'animazione, anzi "in animazione", come proprio a Torino ci tenne a precisare Chiara Malta, regista e sceneggiatrice assieme a Sébastien Laudenbach. Un film divertente per i grandi come per i più piccoli, che parla d'infanzia dal punto di vista di un bambino ma senza essere infantile. Un film che racconta una storia semplice ma vivace e divertente, che ha i toni di una commedia scatenata ma che, nel suo ostentato e sincero buon umore, serve anche a esplorare sentimenti delicati e profondi.

La storia in questione è quella che vede la piccola Linda e di sua mamma Paulette, impegnate in una personale e rocambolesca odissea quando, dopo un litigio, decidono di fare la pace cucinando il piatto preferito della piccola e andando alla disperata e comicissima ricerca di un pollo in una cittadina francese paralizzata da uno sciopero generale, di quelli che sono i francesi sanno fare.

Come ha raccontato la stessa Chiara Malta a Torino, e come potete leggere integralmente nel nostro articolo dal TFF, Linda e il pollo è un film "sulla ricerca della memoria, sul rapporto tra una madre e una figlia, in cui la madre non è una figura performante ma autentica, vera, che commette degli errori. E quindi è anche un film sulle ingiustizie che vengono vissute nell’infanzia, ma soprattutto sulla collettività".

Qui di seguito trailer, poster e trama ufficiale di Linda e il pollo, di cui potete anche leggere la recensione a firma di Domenico Misciagna, e che sarà in sala dal 5 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.



Linda e il pollo: la trama ufficiale e il poster italiano del film

Paulette si rende conto di avere sgridato ingiustamente Linda e adesso farebbe qualunque cosa per farsi perdonare. Farebbe anche un pollo con i peperoni, lei che non sa cucinare... Ma come si fa a trovare un pollo durante uno sciopero generale ? Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico alle piume, alle insidie di una zia troppo zelante, dalla nonna alla cucina allagata, Linda e la sua mamma si imbarcano in un’avventura irrefrenabile che coinvolgerà tutta la “banda di Linda” e l'intero quartiere. Un viaggio animato, divertente ed emozionante adatto a tutte le età, un racconto imperdibile sul significato profondo della memoria e sull’importanza dello stare insieme.