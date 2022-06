Lightyear, su Disney+ il documentario sul film Pixar al cinema, guardiamo il trailer

News Cinema

Su Disney+ è disponibile "Oltre l'infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear", il documentario sulla lavorazione del film Lightyear - La vera storia di Buzz, dal 15 giugno al cinema. Un dietro le quinte per appassionati e cultori del mitico Buzz di Toy Story.

Mentre attendiamo l'uscita di Lightyear - La vera storia di Buzz, dal 15 giugno nei cinema italiani, su Disney+ è già disponibile un documentario sulla lavorazione di quest'ultima fatica Pixar, dal titolo "Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear", diretto da Tony Kaplan e prodotto da Sureena Mann. Un'occasione per approfondire il viaggio tecnico ed emotivo di un grande gruppo di persone, che per anni si sono dedicate anima e corpo a una fantasia sci-fi costruita sul più amato space ranger di tutti i tempi, il Buzz Lightyear dei Toy Story!

Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear

Il documentario "Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear" è un dietro le quinte del film di animazione Lightyear - La vera storia di Buzz, diretto da Angus McLane e realizzato dai mitici Pixar Animation Studios. Un backstage che, con la partecipazione di autori e attori originali, ci fa attraversare tutte le tappe del processo, dalla trasformazione di un'action figure a un essere umano, passando per l'impatto che il personaggio e Toy Story hanno avuto su più generazioni, per arrivare al significato che Buzz ha per la Pixar e per tutti i creativi che la popolano.

Cosa c'è oltre l'infinito? Ecco il trailer di questo documentario.