Lightyear della Pixar non sarà a Cannes, ma al cinema sì!

Smentite le voci che davano Lightyear - La vera storia di Buzz, la nuova fatica Pixar, presentato al prossimo Festival di Cannes. Ciò non significa però che salterà le sale come Luca e Red, anzi. Quando esce al cinema?

Lightyear - La vera storia di Buzz, immaginaria "origin story" del vero Buzz di Toy Story, è la prossima fatica di casa Pixar: recenti voci davano possibile la partecipazione del film al prossimo Festival di Cannes (17-28 maggio), ma stando a Deadline lo scoop non ha riscontri nella realtà. A Cannes il film non è previsto, ma questo non significa che la sua confermata uscita al cinema sia meno importante. Leggi anche Lightyear, la genesi del progetto su Buzz secondo il regista Angus MacLane

Lightyear, il ritorno al cinema della Pixar