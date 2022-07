Lightyear, dal 3 agosto su Disney+ la vera storia di Buzz

News Cinema

Lightyear - La vera storia di Buzz sbarcherà su Disney+ per tutti gli abbonati, in streaming dal 3 agosto.

Lightyear - La vera storia di Buzz, ultima fatica Pixar per la regia di Angus MacLane, sarà sulla piattaforma Disney+ in streaming a partire dal 3 agosto, disponibile per tutti gli abbonati al servizio. Il film di animazione, rivisitazione fantasiosa del mito di Buzz Lightyear dai Toy Story, ha incassato finora al cinema 213.600.000 dollari, segnando il ritorno sul grande schermo da parte della Pixar, dopo le esclusive Disney+ degli ultimi Luca e Red. Leggi anche Lightyear è al cinema, ce ne parlano Chris Evans e gli autori

