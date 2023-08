Liam Neeson racconta a Conan O'Brien perché ha smesso di confessarsi a 15 anni

News Cinema

Oggi farà pure violenti revenge movies, ma Liam Neeson, da bravo irlandese, è cresciuto cattolico e ha fatto anche il chierichetto, fino al giorno in cui confessando un peccatuccio... carnale, fu svergognato pubblicamente da un prete. Lo ha raccontato a Conan O' Brien nel podcast del conduttore.

Liam Neeson è stato ospite del podcast "Conan O'Brien needs a friend", dove ha raccontato al celebre conduttore un divertente aneddoto che riguarda la sua educazione cattolica e probabilmente quella di altri bravi ragazzi irlandesi come lui, cresciuti come chierichetti e messi a confronto con i problemi della confessione. Il video intero della puntata (ormai anche la radio e i podcast sono in video) lo trovate in fondo all'articolo, se comprendete l'inglese e per gustarvi il modo in cui l'attore lo racconta, ma nel caso non abbiate tutta questa padronanza della lingua ve lo riassumiamo qua.

Liam Neeson racconta a Conan O'Brien perché smise di confessarsi

Liam Neeson ha raccontato così il suo rapporto con la confessione, bruscamente interrotto quando aveva 15 anni, per questo motivo: "Quando arrivava un missionario in visita dall'Africa era un grande evento. Restava una settimana e andavamo alla messa tutte le sere. Da chierichetto servivo messa, ma farsi confessare da lui era una cosa importante". Quando toccò a lui quel momento importante, fuori dal confessionale c'erano tante donne anziane che pregavano. Dopo aver confessato i soliti peccati di disobbedienza alla madre e liti con la sorella, il giovane Liam pensò che fosse arrivato il momento per entrare in cose un po' più intime: "Insomma, iniziamo, e io avevo imparato a darmi piacere, come si dice, tra le lenzuola. Avevo anche cercato la parola giusta e ricordo che pensai 'masturbarsi? Masturbazione? Sembra una cosa abbastanza innocua". Ma a questo punto il sacerdote, con una voce stentorea, iniziò a gridare "che fai??? E cominciò a dire cose tipo "ti crescerà dell'erba sul palmo della mano prima dei 21 anni! Abbandona quella pratica malvagia!". Il peggio fu quando uscendo dal confessionale, racconta Neeson, dovette passare davanti alle pie donne, che avevano sicuramente sentito tutto e lo guardavano con disapprovazione. E quella, dice l'attore tra le risate di O'Brien, fu l'ultima volta!