Leonora addio: il trailer del film di Paolo Taviani in concorso al Festival di Berlino

News Cinema

L'unico titolo italiano in competizione al Festival di Berlino 2022 è Leonora addio, primo film diretto da Paolo Taviani senza il fratello Vittorio. In uscita il 17 febbraio, ci riporta nel mondo di Luigi Pirandello, come si vede dal trailer appena diffuso.

L'unico titolo italiano in concorso al Festival di Berlino 2022, dove sarà presentato il 15 febbraio per arrivare poi nelle nostre sale il 17, è Leonora addio, primo film diretto in solitaria da Paolo Taviani. Il regista, che ha perso il fratello Vittorio nell'aprile del 2018, ci riporta al secolo scorso, negli anni successivi alla morte del drammaturgo e romanziere Luigi Pirandello.

Di cosa parla Leonora addio

Paolo (e Vittorio) Taviani hanno già pescato dall'immenso e magnifico calderone pirandelliano di storie. Sia Kaos che Tu Ridi portavano infatti al cinema alcuni racconti di "Novelle per un anno". Leonora addio prende il titolo da una novella della stessa raccolta. Ma di cosa parla il film? Dei tre funerali dello scrittore siciliano, morto a Roma il 10 dicembre del 1936. Dovete sapere che nel suo testamento Pirandello diede le seguenti disposizioni:

Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. Morto, non mi si vesta. Mi s'avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti, né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi. E il mio corpo appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.

Ma le cose non andarono esattamente in questo modo, e Leonora addio "racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l'ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: Il chiodo dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato".

Il trailer di Leonora addio

In Leonora addio, che è stato girato fra la Sicilia e gli studi di Cinecittà, recitano Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli. Li vediamo tutti nel trailer, da poco uscito. Il film è una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema e sarà distribuito da 01 Distribution. Il soggetto e la sceneggiatura sono dello stesso Paolo Taviani, che ha chiesto a Nicola Piovani di comporre la colonna sonora. Ricordiamo che il Festival di Berlino ha portato fortuna ai fratelli Taviani, che hanno vinto l'Orso d'Oro con Cesare deve morire.