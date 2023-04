News Cinema

Leila e i suoi fratelli: in anteprima esclusiva una clip del film iraniano al cinema dal 6 aprile

di Mauro Donzelli 05 aprile 2023 1

Una donna dell'Iran di oggi e la difficile convivenza con la sua famiglia. Leila e i suoi fratelli è un dramma corale sulla difficoltà di vivere e la voglia di avviare un'impresa per inseguire la serenità. Vi presentiamo una clip in anteprima del film di Saeed Roustaee presentato a Cannes, in sala dal 6 aprile.