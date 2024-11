Leggere Lolita a Teheran: in anteprima esclusiva una clip dell'adattamento del bestseller sulle donne in Iran

News Cinema

Un romanzo diventato un bestseller in fretta, la storia autobiografica dell'autrice Azar Nafisi diventa ora un film prodotto anche dall'Italia e diretto da un regista israeliano. In esclusiva una clip di Leggere Lolita a Teheran con Golshifteh Farani, al cinema dal 21 novembre distribuito da FILMCLUB Distribuzione.

Vent'anni di storia dell'Iran dal punto di vista di una donna, alle prese con un regime sempre più repressivo, specie nei confronti di chi ogni giorno veniva, e viene, obbligata a indossare il velo e a reprimere interessi culturali e il proprio desiderio di realizzazione. Leggere Lolita a Teheran è un film tratto dal libro di Azar Nafisi che racconta la sua storia, quella di un'insegnante di letteratura inglese che torna dopo gli studi in America nella sua città quando si sta affermando il regime di Khomeini, nel 1979.

Nei due decenni successivi alla rivoluzione, mentre le strade e i campus di Teheran erano teatro di violenze, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi in un’impresa fra le più ardue: spiegare la letteratura dell’Occidente a ragazzi e ragazze esposti in maniera sempre crescente all’indottrinamento islamico. Quando le condizioni politiche e sociali non glielo consentono più, la professoressa Nafisi lascia l'insegnamento all’Università di Teheran e riunisce segretamente a casa sua sette delle sue studentesse più impegnate per leggere dei classici occidentali.

L'adattamento del romanzo bestseller, vincitore del Premio speciale della giuria per il cast femminile alla Festa del Cinema di Roma, è diretto dall'israeliano Eran Riklis e uscirà in sala il 21 novembre distribuito da FILMCLUB Distribuzione. Girato in Italia, è prodotto Minerva Pictures e Rosamont con Rai Cinema, Protagonista è Golshifteh Farahani, insieme a due altre splendide interpreti del cinema iraniano della diaspora come Zar Amir e Mina Kavani