Lee: il trailer del film in cui Kate Winslet è la famosa fotografa di guerra Lee Miller

News Cinema

Farà certamente parlare di sé la brava Kate Winslet quando arriverà in sala Lee, storia della vita della fotografa di guerra Lee Miller. Del biopic è appena uscito il trailer, in cui vediamo anche Josh O’Connor.

Il 27 settembre arriverà nelle sale americane Lee, il biopic sulla fotografa di guerra Lee Miller interpretata da Kate Winslet. Ispirato al libro biografico del 1995 "The Lives of Lee Miller", il film porta la firma di Ellen Kuras, direttrice della fotografia diventata regista di cui ricordiamo la miniserie tv Catch 22.

Lee: la trama e il cast

Lee racconta dunque la vita di Lee Miller, una modella che scoprì la passione per la fotografia e diventò corrispondente e fotografa di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Stando ai produttori, il film si concentrerà non solo sul conflitto bellico ma anche sulla caccia alla verità da parte di una donna piena di energie, che fu costretta a pagare un prezzo altissimo quando rivelò un segreto che riguardava un trauma vissuto durante l'infanzia. Nel film c'è spazio per il rapporto fra la Miller e suo figlio Antony Penrose, che diventò anche lui fotografo e che è interpretato da Josh O'Connor, al momento nelle nostre sale in Challengers.

Il restante cast di Lee comprende: Marion Cotillard, nei panni della direttrice di Vogue Solange D'Ayen, Andrea Riseborough, nel ruolo della giornalista Audrey Withers, Andy Samberg nella parte del fotogiornalista David Scherman, e Alexander Skarsgård nelle vesti di Roland Penrose (il marito di Lee).

Lee: il trailer

Di Lee è appena stato diffuso il trailer, in cui vediamo Lee Miller durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lavorava come corrispondente per Vogue, e anche più in là nel tempo, ad esempio quando dice al figlio: "Pensi che io sia andata in guerra affinché la gente conoscesse il mio nome?". In un'altra sequenza Lee si sente dire che le donne non vanno in guerra, nemmeno come fotogiornaliste, al che lei risponde: "E allora abbiamo un problema, perché sono qui". Ricordiamo che Lee Miller è stata una delle poche a fotografare i campi di concentramento nazisti.