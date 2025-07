News Cinema

Le tante anime di Disney, da Avatar a Springsteen: le novità dei prossimi mesi

di Mauro Donzelli 03 luglio 2025 1

A Riccione la The Walt Disney Company Italia ha presentato le sue novità per la prossima stagione, dall'animazione ai cinecomic passando per il prodotto più indipendente firmato Searchlight Pictures. Avatar sfiderà Zalone a Natale, ma non solo.