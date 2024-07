Le avventure di Jim Bottone: il trailer italiano ufficiale del film tratto dal romanzo di Michael Ende

News Cinema

Dal 1° agosto al cinema il film tratto dal primo libro scritto dall'autore di Momo e La storia infinita. Ecco il trailer e la trama di Le avventure di Jim Bottone.

Pubblicato per la prima volta nel 1960, "Le avventure di Jim Bottone" è il primo romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende, quello che poi ha scritto "Momo" e "La storia infinita".

Come questi ultimi due titoli, anche il primo dei romanzi di Ende - quello, tra i suoi, preferito da Bianca Pitzorno, edito in Italia da Mondadori nella collana Oscar Junior - è diventato un film.

Un film che si intitola semplicemente Le avventure di Jim Bottone e che arriverà al cinema dal 1° agosto distribuito da Be Water in collaborazione con Medusa.

Qui di seguito trailer, trama e poster del film:



Le Avventure di Jim Bottone: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Questa epica avventura fantasy segue un giovane orfano Jim Bottone, il suo migliore amico Luca e una magica macchina a vapore chiamata Emma mentre viaggiano attraverso il mondo alla ricerca della verità sulle origini di Jim. Combattendo contro pirati e draghi, superando in astuzia giganti apparenti, devono viaggiare attraverso la Foresta delle Mille Meraviglie, oltre la Fine del Mondo, per trovare la Città nascosta dei Draghi.