Le attrici francesi si tagliano i capelli in un video per solidarietà con le donne iraniane

News Cinema

Dopo l'omicidio di Masha Amini e le esecuzioni delle donne che protestano in Iran, le attrici francesi, a cominciare da Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Huppert e Isabelle Adjani, si tagliano una ciocca dei capelli in un video per solidarietà. Il video

Non restano in silenzio le donne di tutto il mondo, sconvolte dalla brutalità del regime iraniano, che prima ha ucciso di botte la ventiduenne Masha Amini, presa in custodia dalla polizia morale, perché una ciocca di capelli sporgeva dal velo, alla conseguente sanguinaria repressione delle proteste spontanee, in seguito alle quali altre donne giovanissime sono state uccise. Il simbolo della protesta è diventato quello di stare a capo nudo e tagliarsi i capelli. Tra tutte quelle che partecipano ovunque in solidarietà con le vittime di un regime che impone regole di abbigliamento e di vita alle donne, un segnale è arrivato anche dalle attrici e musiciste francesi, che in un video postato su Instagram nella pagina #soutienfemmesiran, si tagliano in diretta una ciocca di capelli.

Le attrici francesi solidali con le donne iraniane

Le attrici e musiciste che hanno aderito all'iniziativa e in alcuni casi compaiono nel video sono oltre 50 e alcune molto famose, a cominciare da Juliette Binoche, per proseguire con Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Laura Cahen, Laure Calamy, Bérénice Bejo, Eva Husson, Isabelle Carré, Rebecca Marder, Eye Haydara, Charlotte Gainsbourg (che taglia i capelli alla madre Jane Birkin), Alexandra Lamy e molte altre. Il video, sulle note di una versione iraniana di Bella Ciao, nasce da un'iniziativa di Richard Sedillot. Un gesto simbolico e forte, come richiesto dalle donne iraniane che rischiano la vita per le loro proteste, e che al momento nessuna delle loro colleghe italiane o di altri paesi europei ci sembra aver ripreso.