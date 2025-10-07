Le amiche della sposa, Kristen Wiig era convinta che il film sarebbe stato un flop: "Beh, ci abbiamo provato"

News Cinema

Kristen Wiig ha recitato nella comedy Le amiche della sposa di Paul Feig e che ha sempre pensato che il film sarebbe stato un flop al botteghino!

Quando nel 2011 Le amiche della sposa è arrivato al cinema, Kristen Wiig non sapeva di essere parte di un film che sarebbe diventato un grande successo. Diretto da Paul Feig e scritto da Wiig e Annie Mumolo, con un cast corale che vantava Melissa McCarthy, Rose Byrne e Maya Rudolph, Le amiche della sposa è stato considerato un flop prima ancora del suo debutto in sala. Invece, con grande sorpresa, non solo la pellicola ha guadagnato 300 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo, ma è stata anche nominata agli Oscar nella categoria Miglior Sceneggiatura originale e Miglior attrice non protagonista a McCarthy.

Le amiche della sposa, Kristen Wiig pensava che il film sarebbe stato un flop

Ospite di Amy Poehler nel suo podcast Good Hang, Kristen Wiig - che è al cinema nel ruolo di super cattiva nel film La Casa delle bambole di Gabby - ha raccontato che prima ancora della sua uscita al cinema Le amiche della sposa sembrava destinato a essere un flop. L'attrice ha ricordato le sensazioni di sconfitta provate durante il weekend di apertura del film:

"Ricordo che dopo il weekend di apertura mi hanno detto 'beh, ci abbiamo provato'. E noi pensavamo solo 'mi dispiace'. Abbiamo pensato che fosse già finita prima di iniziare. Poi sempre più persone hanno continuato a vederlo ed è stato un crescendo"

"Invece, è ancora oggi la commedia preferita di molte persona ed è un esempio di come si gira un film con un gruppo di donne nel cast e che sono anche autrici della sceneggiatura" ha aggiunto Amy Poehler, condensando in poche frasi alcune della ragioni del successo del film.

La pellicola ha, inoltre, superato al box office i risultati di Molto incinta, prodotto da Judd Apatow, coinvolto anche nella produzione de Le amiche della sposa. Sull'argomento era intervenuto anche un anno fa Paul Feig, che aveva ricordato di essere stato molto sotto pressione per timore che il film non fosse un successo in sala: "Si prevedeva che sarebbe andato male fin dall'uscita". Il regista ha anche dichiarato che per mesi gli avevano ripetuto che se anche questo film, con un cast tutto al femminile, fosse andato male, allora, sarebbe diventato sempre più difficile produrre rom-com e con un cast di sole donne.