Lars von Trier cerca una fidanzata su Instagram

News Cinema

Il geniale e spericolato regista danese ha postato un reel nel quale si dichiara in cerca di una compagna o di una musa. C'è anche un indirizzo e-mail per candidarsi al ruolo.

Ops, he did it again.

Quel genio pazzo e delizioso di Lars von Trier ne ha combinata un'altra delle sue. Un'altra iniziativa, un'altra provocazione, un'altra presa per i fondelli che, al tempo stesso, è l'ennesima confessione pubblica di fragilità e sensibilità.

Il danese è uno dei grandi registi contemporanei, e lo è soprattutto per la seconda parte della sua carriera, quella più estrema e controversa: quella iniziata, più o meno, con Dogville, e proseguita soprattutto con la cosiddetta Trilogia della Depressione, formata da Antichrist, Melancholia e dai due capitoli di Nymphomanic. Quella fase che, per ora, vanta La casa di Jack come forse il suo capolavoro definitivo.

In attesa che al cinema con Movies Inspired prima, e in streaming su MUBI poi, noi si possa tornare a rivedere tutti i film di questo straordinario e stimolante regista, uno che coi tempi banali e omogeneizzati che corrono è in grado di stimolare il nostro intelletto in maniera intensa e controversa, e in attesa di poter vedere tutta la serie The Kingdom in versione integrale, comprensiva della terza parte proiettata a Venezia lo scorso anno, von Trier fa parlare di sé per un altro motivo.

Il regista ha infatti postato un reel su Instagram nel quale, spietatamente sornione e dolorosamente sincero al tempo stesso, evidentemente sofferente per il Parkinson che l'ha colpito da qualche tempo, sostiene di essere pubblicamente alla ricerca di una fidanzata, o perlomeno una musa. Con tanto di indirizzo e-mail al quale inviare le candidature spontanee.

Ecco cosa dice Lars von Trier nel reel, che potete poi vedere di seguito:

Lars Von Trier cerca una fidanzata/musa

Non so in cosa mi sono andato a cacciare questa volta.

Quindi, prima di affogare nella pubblicità più sfacciata, lasciate che metta in chiaro alcune cose.

Ho 67 anni. Soffro del morbo di Parkinson, di disturbi ossessivo compulsivi e di un alcolismo al momento sotto controllo. In breve, con un po' di fortuna potrei avere ancora qualche film decente nella manica.

Tutto questo, come suggerito, è da intendersi come un annuncio personale vecchio stile nel quale, senza sapere assolutamente nulla dei social media, cerco una fidanzata barra musa. E, nonostante tutti i piagnistei, insisto ancora nel credere che in una buona giornata, e nella giusta compagnia, posso essere un partner piuttosto affascinante. Tutte le candidature riguardo questo annuncio devono essere inviate all'indirizzo:

bill.mrk.lars@gmail.com

E grazie a tutti per la vostra infinita pazienza.