Land of Bad: Russell Crowe nel trailer italiano ufficiale del film in arrivo su Prime Video

L'attore americano, questa sera ospite del Festival di Sanremo, è il protagonista con Liam Hemsworth di questo thriller che debutta il 16 febbraio in streaming sulla piattaforma di Amazon. Ecco trailer e trama di Land of Bad.

Nonostante questa sera apparirà in veste di SuperOspite al Festival di Sanremo, dove magari Amadeus & Co. avranno l'originalissima idea di farlo vestire da gladiatore, o da centurione, o lo faranno parlare in italiano, o andranno a ripescare qualche suo lontano parente in uno dei tanti comuni che, nel corso degli ultimi mesi, si sono contesi i suoi avi italiani, Russell Crowe è e continuerà a essere, per fortuna, un attore di cinema.

Uno dei suoi ultimi film si intitola Land of Bad, e lo vedremo in streaming su Prime Video tra pochi giorni, a partire dal 16 febbraio.

Nel film, Crowe interpreta il ruolo di un pilota di droni dell'esercito statunitense che diventa gli occhi e le orecchie di un commilitone rimasto solo in territorio nemico nel corso di un'operazione segreta.

Nel ruolo di questo secondo personaggio troviamo Luke Hemsworth, fratello del più noto Chris, e questa qui di seguito è la trama ufficiale del film:

Il pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (Il Premio Oscar® Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore.

Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemici