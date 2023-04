Lance Reddick: l'avvocato della famiglia contesta le cause della morte dell'attore

News Cinema

Nel dolore per l'improvvisa perdita di Lance Reddick, la famiglia dell'attore prematuramente scomparso si affida a un avvocato e spiega perché le cause della morte divulgate non sono plausibili.

I fan di Lance Reddick, incluso chi scrive, sono ancora sotto shock per la scomparsa improvvisa, a soli 60 anni, del carismatico attore di tante produzioni televisive (Fringe, Bosch, The Wire) e cinematografiche, come la saga di John Wick. TMZ aveva diffuso i dati riportati sul certificato di morte di Reddick, che indicavano come causa un'ischemia cardiaca e un'inspessimento delle arterie. La famiglia, in particolare la moglie Stephanie Reddick, ha dato mandato all'avvocato James Hornstein, che la rappresenta, di smentire le conclusioni del medico legale perché "completamente in contrasto col suo stile di vita".

La famiglia di Lance Reddick contesta le cause di morte dell'attore riportate sul certificato

Questa la dichiarazione dell'avvocato James Hornstein in merito al certificato di morte rilasciato dopo la scomparsa dell'attore:

Ho rappresentato Lance per molti anni e continuo a rappresentare sua moglie Stephanie. L'affermazione del medico legale sul certificato di morte non è il risultato di un'autopsia. Nessuna autopsia è stata eseguita su Lance. A mia conoscenza, nessun esame medico durante la vita di Lance ha mai indicato simili condizioni. Lance era la persona fisicamente più in forma che io abbia mai conosciuto. Si allenava ogni giorno nella sua palestra casalinga, incluso un intenso allenamento cardio e la disponibilità di una palestra era inserita come clausola nel suo controllato quando lavorava lontano da casa, Mangiava come se un nutrizionista controllasse ogni suo pasto. Le informazioni che appaiono sul certificato di morte sono totalmente in contrasto col suo stile di vita. Per conto di Stephanie Reddick, le informazioni sul certificato di morte non sono confermate e sono in contrasto coi fatti a conoscenza della famiglia.

Ora, è vero che ci sono malattie cardiache subdole e difficilmente diagnosticabili, che spesso purtroppo colpiscono a tradimento anche persone perfettamente sane e sportive, ma quello che fa pensare è come un medico possa aver fatto una diagnosi del genere senza un'autopsia (che, in questi casi, dovrebbe comunque essere eseguita per legge). Quali che siano state le cause della morte di Reddick, purtroppo, il risultato non cambia,