Lady Gaga reagisce alla candidatura agli Oscar e regala un indizio

Lady Gaga rompe il silenzio e reagisce alla candidatura agli Oscar nella categoria di migliore canzone originale per Hold My Hand. In più regala un'anticipazione sul sequel di Joker.

Lady Gaga ha interrotto il suo silenzio social, palesandosi dopo aver ottenuto una nomination agli Oscar 2023 per il brano che ha accompagnato Top Gun: Maverick. La cantante è in gara nella categoria di migliore canzone originale per Hold My Hand, brano che ha definito la colonna sonora del film sequel con Tom Cruise. E non è l’unica ad aver catturato l’attenzione. Per la stessa categoria concorre anche Rihanna, che invece ha firmato Lift Me Up per Black Panther: Wakanda Forever. Dopo una lunga assenza sui social, Lady Gaga ha voluto ringraziare l’Academy per la nomination e, al contempo, ha regalato una preziosa anticipazione ai suoi follower. Pare, infatti, che l’attrice sia impegnata sul set di un film.



Lady Gaga ringrazia per la nomination agli Oscar e svela di essere sul set

Non è passata inosservata l’assenza di Lady Gaga agli ultimi eventi in quel di Hollywood. La cantante ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la migliore canzone originale sempre per Hold My Hand relativa al film Top Gun: Maverick, eppure non ha preso parte alla cerimonia. Così come sui social da tempo ha evitato di pubblicare post. Nulla di allarmante, a detta di una fonte di Entertainment Tonight. Secondo quanto riportato e poi confermato dalla stessa Lady Gaga con un indizio, pare che l’attrice sia semplicemente impegnata con un nuovo progetto lavorativo. Stando all’anticipazione rilasciata via social, il progetto in questione dovrebbe essere il sequel di Joker. Da tempo, infatti, è stata confermata la presenza di Lady Gaga nel cast come interprete di Harley Quinn. In vista della sua nomination agli Oscar 2023, la cantante ha commentato:

Grazie mille all’Academy per aver nominato la mia canzone Hold My Hand agli Oscar di quest’anno. Scrivere questa canzone per il film Top Gun: Maverick è stata un’esperienza profonda e potente che non dimenticherò mai. Così grata per la magia della musica e del cinema. Ora sono sul set a girare.

Così ha concluso il suo breve post Lady Gaga, pubblicando una foto in cui stringe un mazzo di fiori ed esibisce un grande sorriso soddisfatto. Il set in questione è probabilmente quello di Joker, considerando che Lady Gaga ha anche aggiunto una carta Jolly tra le emoji. L’attrice dividerà la scena con Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, film musical in arrivo nel 2024.