La vita è una danza: in anteprima esclusiva una clip del trascinante film di Cedric Klapisch

Una prima ballerina dell'Opera di Parigi alle prese con il recupero, non solo fisico, da un infortunio, una storia piena di energia diretta da Cédric Klapisch con la una sorprendente protagonista, la vera étoile Marion Barbeau. La vita è una danza arriva al cinema il 6 ottobre con BIM. Ecco una clip in anteprima esclusiva.

Il corpo è lo strumento cruciale di lavoro per una ballerina dell'Opera di Parigi. Un delicato equilibrio che la tiene sulle punte, ma un infortunio può cambiare la vita in un attimo. Come accade a Elise, ballerina classica interpretata con sorprendente intensità, oltre a una più attesa grazia, dalla prima ballerina dell'Opera, Marion Barbeau.

La vita è una danza, in originale En corps (che gioca sul senso letterale di corpo e la pronuncia della parola 'ancora'), è il ritorno alla regia di Cédric Klapisch, sempre capace di raccontare i giovani come dimostrato fin dai tempi de L'appartamento spagnolo. Una commedia piena di energia sulla rinascita, fisica ma soprattutto personale di una giovane donna alle prese con gli ostacoli della vita. Una storia luminosa come la sua protagonista, a tratti esilarante, anche grazie a Pio Marmaï, François Civil e Souheila Yacoub, e più volte commovente.