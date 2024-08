La valle dei sorrisi: al via le riprese del film di Paolo Strippoli con Michele Riondino

News Cinema

È iniziata, in Friuli Venezia Giulia, la lavorazione de La valle dei sorrisi, il terzo film del regista barese Paolo Strippoli. Protagonista è Michele Riondino nei panni di un insegnante di educazione fisica che fa una scoperta sconcertante.

Sono ufficialmente cominciate le riprese de La valle dei sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli. Il regista di Piove e di A Classic Horror Story, diretto insieme a Roberto De Feo, non abbandona completamente il genere con il quale ha esordito pur spingendosi in una direzione diversa. A cambiare è ad esempio l'ambientazione, perché si gira al nord, in Friuli Venezia Giulia: a Tarvisio, Malborghetto, Pontebba e a Sappada, comune del Veneto passato nel 2008 al Friuli Venezia Giulia. Siamo quindi fra i monti e la montagna, si sa, è un ottimo scenario per le storie che fanno paura o semplicemente inquietano.

La valle dei sorrisi: il cast artistico e tecnico

Il protagonista de La valle dei sorrisi è Michele Riondino, che vediamo nella foto dell'articolo insieme a Strippoli. L'attore e regista, reduce da una stagione in cui ha trionfato un po’ ovunque Palazzina Laf, interpreta un insegnante di educazione fisica. Del cast fanno parte anche Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran e, per la prima volta sullo schermo, Giulio Feltri. A produrre sono Fandango e Nightswim e Spok, in collaborazione con Vision Distribution e il contributo di FVG Film Commission - PromoTurismoFVG.

La valle dei sorrisi vanta un cast tecnico di tutto rispetto: la fotografia è di Cristiano Di Nicola, la scenografia di Marcello Di Carlo, i costumi di Susanna Mastroianni e il montaggio di Federico Palmerini.

La valle dei sorrisi: la trama

Di cosa parla La valle dei sorrisi? Ecco la sinossi ufficiale del film, di cui ancora non si conosce la data di uscita:

Sergio Rossetti, un insegnate di educazione fisica, viene trasferito a Remis, un piccolo paese di montagna nel quale regna una serenità inscalfibile. Scoprirà che dietro a quell’equilibrio dorato si cela un inquietante rituale. Una notte a settimana gli abitanti di Remis si liberano del proprio dolore grazie a un adolescente, Matteo Corbin: basta abbracciarlo per stare meglio. Nel tentativo di salvare Matteo dalla follia della sua comunità, Sergio scatenerà il lato oscuro di quello che tutti chiamano l'angelo di Remis.