La Universal presenta a Ciné 2021 i nuovi capitoli di Fast & Furious e di 007 e gli altri film in arrivo nei prossimi mesi

News Cinema

Un ritorno tanto atteso, quello di 007 e della saga di Fast & Furious, per la Universal Pictures Italia, che ha presentato a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione il listino per il secondo semestre del 2021.

Sono fermi da un po' di tempo, in attesa della riapertura al completo delle sale cinematografiche. Finalmente è giunto il momento di goderci, in autunno, il nuovo 007, No Time To Die, oltre al nono capitolo della saga di Fast Furious, ancora prima. Di questo e degli altri titoli Universal Pictures per l'Italia ci parla Xavier Albert, nuovo managing director anche per il nostro paese, oltre che per la Francia.