La Trama Fenicia: guida essenziale ai personaggi del film di Wes Anderson

Al cinema dal 28 maggio il nuovo film dell'inconfondibile regista americano (trapiantato in Europa). Ecco una guida essenziale per sapere chi è chi dei tanti personaggi che affollano La Trama Fenicia.

Dopo la prima mondiale avvenuta al Festival di Cannes, è arrivato nei cinema italiani La Trama Fenicia, il nuovo film di Wes Anderson, uno dei registi più inconfondibili del panorama cinematografico mondiale contemporaneo.

Accusato in passato di dare sempre meno importanza alla trama del film, qui Anderson propone un'intricata vicenda che intreccia finanza, legami familiari, spionaggio e geopolitica mondiale, affollata di tanti personaggi, interpretati da attori molto noti. Per alcuni quelli di Anderson sono personaggi, per altri oramai sono diventati delle action figures, tanto sono stilizzati e artificiosi, ma in un caso come nell'altro abbiamo ritenuto potesse essere utile stilare per voi una piccola guida essenziale per capire chi è chi.

Ma prima, trailer e trama di La Trama Fenicia.

La Trama Fenicia: trailer e trama del film di Wes Anderson

La Trama Fenicia: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Wes Anderson con Benicio del Toro - HD

1950. Anatole "Zsa-zsa" Korda, enigmatico industriale e uno degli uomini più ricchi d’Europa, sopravvive a un nuovo attentato alla sua vita (il sesto incidente aereo). Gli affari di Korda, vasti, estremamente complessi e senza scrupoli, lo hanno reso nemico non solo delle imprese rivali ma anche di governi di ogni ideologia in tutto il mondo — e, di conseguenza, un bersaglio per gli assassini. Ora si trova nelle fasi finali di un progetto che ha definito la sua carriera e che dura da decenni (La Trama Fenicia Infrastrutturale - Korda Terra e Mare), lo sfruttamento su larga scala di una regione potenzialmente ricca ma a lungo rimasta abbandonata. Il rischio per il suo capitale personale è diventato incalcolabile. Le minacce alla sua vita continuano. È arrivato il momento giusto per nominare e preparare un successore: sua figlia ventenne Liesl, da tempo diventata un’estranea che ha preso i voti da suora. Accompagnati dal tutore personale Bjorn, Zsa-zsa e Liesl attraversano la Grande Fenicia Indipendente Moderna incontrando i loro vari partner in una missione destinata a colmare il Gap (un deficit finanziario in rapida espansione) che Zsa-zsa quantifica così: "Tutto quello che abbiamo — più un pochino in più." Durante il viaggio, Liesl indaga sull’omicidio irrisolto, avvenuto dieci anni prima, della prima moglie di Zsa-zsa, sua madre.

La Trama Fenicia: guida ai personaggi

ANATOLE ‘ZSA-ZSA’ KORDA (Benicio del Toro)

Uomo d'affari di spessore internazionale, specializzato in armamenti, aviazione, infrastrutture e negoziazione di accordi commerciali clandestini. Tra gli uomini più ricchi d’Europa. Tormentato da accuse di speculazione, evasione fiscale, cartelli sui prezzi, corruzione e peggio ancora. Raffinato collezionista d’arte e amante della natura.





LIESL (Mia Threapleton)

Suora, sta per prendere i voti alla fine del mese. Unica figlia di Zsa-zsa, che non vede da sei anni (dopo essere stata mandata a vivere in convento all’età di cinque anni, alla morte della madre), e possibile erede di un immenso patrimonio.

BJORN (Michael Cera)

Precettore di Zsa-zsa, originario di Oslo, specialista in tutte le tipologie di insetti. Da ragazzo, teneva pulci in sacchetti di plastica nella propria stanza per studiarne la morfologia al microscopio di notte: la casa veniva regolarmente disinfestata.





LELAND (Tom Hanks)

Uomo d’affari americano sui sessantacinque anni e socio, con il fratello Reagan, del Consorzio di Sacramento (attualmente impegnato nella costruzione del Tunnel Ferroviario Transmontano). Serio, ma sempre pronto per una partita a basket.

REAGAN (Bryan Cranston)

Uomo d’affari, anche lui 65 anni, e socio di Leland nel Consorzio di Sacramento. Abile negoziatore e, all’occorrenza, provocatore verbale.





PRINCIPE FAROUK (Riz Ahmed)

Affascinante trentenne, del Territorio di Sua Maestà il Settimo Re della Bassa Fenicia Occidentale Indipendente. Supervisiona la costruzione del Tunnel Ferroviario Trans-Montano. Il suo tiro non conta, ma Leland non l’aveva mai visto fare prima.

MARSEILLE BOB (Mathieu Almaric)

Proprietario di nightclub (età: 55 anni), capo della Gang Montrachet. Elegante, educato, francese, concreto, intenditore di jazz, vorrebbe che i terroristi smettessero di sparare al suo soffitto.

SERGIO (Richard Ayoade)

Leader del Corpo Miliziano Radicale per la Libertà Intercontinentale; dedito alle attività amministrative dell’organizzazione, ma anche: orfani e vedove; ciechi; malati; feriti; contadini; insegnanti; e alla costruzione di un sistema igienico di smaltimento delle acque reflue.

MARTY (Jeffrey Wright)

Magnate americano della navigazione e leader del Sindacato di Newark (età: 50 anni). Attualmente attraccato lungo l’Idrovia Interna Trans-Desertica, nel Principato Alta Fenicia Orientale Indipendente. Parla velocemente, con lo stile del centro di New York.





CUGINA HILDA SUSSMAN-KORDA (Scarlett Johansson)

Cugina di secondo grado. Attualmente supervisiona la costruzione dello Sbarramento Idroelettrico Trans-Bacino all’interno del Dominio dell’Avamposto Utopico Privato Hilda Sussman-Korda, Fenicia Centrale Indipendente. Solo in parte Korda (finora). Zsa-zsa è convinto che sia sempre stata innamorata di lui.

ZIO NUBAR (Benedict Cumberbatch)

Fratello di Zsa-zsa (età: 50 anni). Sempre elegante, curato (con un tagliente pizzetto alla Van Dyke), ombroso e imperioso, ma profondamente, e inquietantemente, a proprio agio. Potrebbe essere il padre di Liesl, potrebbe aver ucciso la madre della ragazza.





“EXCALIBUR” (Rupert Friend)

Nome in codice di un americano di una delle migliori Università dell’Ivy League (età: 40 anni), a capo di una missione governativa segreta volta a monitorare (e sabotare) le imprese di Zsa-zsa.

MADRE SUPERIORA (Hope Davis)

Rappresentante della Santa Chiesa Romana Cattolica e Apostolica, e guida religiosa di Liesl.

BROADCLOTH (Alex Jennings)

Maggiordomo di Zsa-zsa. Magro, ossuto, dall’aspetto sinistro, anche se in realtà è una persona molto perbene.

IL PILOTA (Stephen Park)

Pilota privato di Zsa-zsa. Aveva avvertito Zsa-zsa che era una cattiva idea!!