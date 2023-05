La sirenetta vince al boxoffice italiano del weekend, scalza Fast X

News Cinema

Il remake di La sirenetta parte primo al botteghino italiano del weekend con un buon risultato (ma senza record di sorta), seguito da Fast X e dal bellissimo Rapito di Marco Bellocchio.

E alla fine la nuova versione di La sirenetta è emersa al boxoffice italiano del weekend: il remake Disney è partito con 4.272.400 euro raccolti in cinque giorni (fonte Cinetel), con 117.500.000 dollari negli Usa in tre giorni e 68.300.000 nel mondo (fonte Boxofficemojo). Qui in Italia il risultato è prevedibilmente al di sotto di quello inarrivabile del rifatto Re Leone nell'agosto 2019 (14 milioni di euro), ma anche inferiore al debutto del remake di Aladdin nel maggio dello stesso anno (6.390.000 euro), sempre sui cinque giorni. Con 185.800.000 dollari di incasso globale, La sirenetta con Halle Bailey è partito bene ed è plausibile che recuperi il suo budget di 250 milioni di dollari, ma non segna dunque record.

Slitta dal primo al secondo posto Fast X, decimo capitolo della saga su quattro ruote capitanata da Vin Diesel, in sgommata anche su suolo italiano. Il film, che vede come antagonista uno scatenato Jason Momoa, registra un altro 1.831.000 euro, che confluisce nel totale italiano provvisorio di 9.534.700. Con un risultato mondiale di 512.931.300 dollari (per 340 di costo!!!), questo nuovo atto sembra avere una tenuta di strada inferiore ai precedenti negli Usa e nel mondo, anche se in Cina vanta già 110 milioni di dollari.

Entra in terza posizione, fresco del passaggio al Festival di Cannes, il bellissimo Rapito di Marco Bellocchio, racconto del rapimento di Edgardo Mortara a metà del XIX secolo: il bambino di famiglia ebrea era stato battezzato di nascosto e all'insaputa dei genitori, e le leggi dello Stato Pontificio imponevano che venisse cresciuto in un ambiente cattolico. L'incasso è di 459.000 euro, su quattro giorni.