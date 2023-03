La Sirenetta: il nuovo trailer italiano del film Disney in live action

News Cinema

La Sirenetta, rivisitazione in live-action del classico d'animazione Disney, arriverà nei cinema italiani il 24 maggio prossimo. Ecco i nuovi trailer trailer e poster in italiano del film diretto da Rob Marshall con protagonista Halle Bailey nel ruolo di Ariel.

La Sirenetta, nuova versione in live-action del classico d'animazione diretta dal candidato all'Oscar Rob Marshall (già regista di Chicago e Il Ritorno di Mary Poppins), uscirà nei cinema italiani il 24 maggio 2023 distribuito da The Walt Disney Company Italia. Scritto da David Magee, il film è arricchito dalle canzoni composte da Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi di Lin-Manuel Miranda. In attesa di vedere questa versione La Sirenetta con attori in carne e ossa, ecco il nuovo trailer in italiano del film:



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

La Sirenetta: la trama ufficiale, il cast e il poster italiano del film

La Sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

