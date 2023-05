La Sirenetta, Disney svela la prima clip in italiano di Parte del tuo mondo

News Cinema

Disney ha svelato una clip della versione italiana dell'iconica canzone Parte del tuo mondo!

Disney ha diffuso in anteprima una nuova clip dal live-action de La Sirenetta, in arrivo al cinema il 24 maggio. La clip in questione mostra l'iconica canzone In fondo al mar e permetterà ai fan di tuffarsi di nuovo negli abissi del mondo di Ariel, ascoltando l'adattamento di Parte del tuo mondo.

La Sirenetta, un primo sguardo alla canzone Parte del tuo mondo nel live-action

Il live-action de La Sirenetta è al momento uno dei film più attesi nella scuderia Disney: nonostante le numerose polemiche che hanno seguito ogni annuncio riguardante il cast, la scelta di modificare parte delle canzoni o anche solo la tendenza dello studio d'animazione a portare sullo schermo remake in live-action dei migliori film Disney, le prime reazioni della stampa statunitense hanno promosso l'interpretazione di Halle Bailey nel ruolo di Ariel e anche se il film ha destato qualche perplessità, grazie al lavoro del regista Rob Marshall, è stato già definito il migliore dei live-action Disney.

La settimana scorsa, erano state svelate le doppiatrici di Ariel e Ursula per la versione italiana del remake e per la protagonista avremo Yana_C, per le canzoni, mentre Sara Labidi sarà la voce della Sirenetta per i dialoghi nel film. In questa clip in italiano di Parte del tuo mondo, possiamo, perciò, ascoltare l'esecuzione di Yana_C di uno dei brani più famosi del film d'animazione del 1989. Alcune delle canzoni del film sono state modificate per essere adattate a una maggiore sensibilità moderna: ad esempio, in Baciala, Rob Marshall ha chiesto a Lin-Manuel Miranda, che si è occupato dei testi, insieme al compositore Alan Menken, di cambiare la canzone in modo da rendere esplicito il consenso di Ariel al bacio di Eric.

Il film arriverà nelle sale il 24 maggio e nel cast oltre a Halle Bailey ci sono Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy nei ruoli rispettivamente di Re Tritone, del principe Eric e della strega del mare Ursula.