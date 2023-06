La sirenetta al boxoffice italiano contiene Spider-Man Across the Spider-Verse

News Cinema

Al botteghino italiano del weekend il remake di La sirenetta è ancora al primo posto, nonostante la buona partenza di Spider-Man Across the Spider-Verse, esploso però negli Usa.

Nonostante un mercato globalizzato, capita a volte che il boxoffice italiano del weekend presenti differenze rispetto a quello americano o internazionale, con le stesse uscite: da noi tiene infatti ancora la vetta, con altri 2.900.000 euro, il remake di La sirenetta, rivistazione del classico animato Disney. Il film di Rob Marshall è arrivato a 8.495.000. Nel mondo si parla di 326.700.000 dollari, per un budget di 250: dopo due weekend è un risultato piuttosto modesto, considerando l'entusiasmo col quale di solito erano accolte questo tipo di operazioni. Freddezza per il film in sé o stanchezza generale verso le riproposte?

Ad ogni modo il risultato della Sirenetta ha costretto in Italia l'attesissimo cartoon Spider-Man: Across the Spider-Verse ad accontentarsi di un debutto in seconda posizione, da 2.421.000 euro: si può già dire comunque che andrà meglio del predecessore, sempre firmato dalla Sony Pictures Animation, cioè Spider-Man: Un nuovo universo, che registrò poco più di due milioni e mezzo di euro in tutta la sua permanenza nelle sale italiane. Accoglienza più calorosa negli Usa, dove è partito in vetta con 120.500.000 di dollari, più che triplicando i numeri della partenza del primo atto, totalizzando già 208.600.000 nel mondo. Il lungometraggio animato è costato sui 100 milioni di dollari: il successo solido è assicurato.



