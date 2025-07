La Signora in Giallo, Jamie Lee Curtis conferma che sarà la protagonista del film

News Cinema

A distanza di mesi dall'indiscrezione, è stata proprio Jamie Lee Curtis a confermare che sarà la nuova Jessica Fletcher per il cinema.

Impossibile dimenticare Angela Lansbury nell’iconico ruolo di Jessica Fletcher, protagonista de La signora in giallo (Murder, She Wrote). Andata in onda dal 1984 al 1996 negli Stati Uniti, La signora in giallo è diventato un fenomeno globale. Ed è forse proprio perché amata in tutto il mondo che il cinema ha deciso di darle una seconda opportunità sul grande schermo. Ma chi potrebbe mai interpretarla? Il mistero è stato risolto di recente.

La signora in giallo, mistero risolto: Jamie Lee Curtis conferma che sarà Jessica Fletcher

Questa è una storia che parte con un mistero già risolto. A dicembre 2024, si vociferava che Jamie Lee Curtis fosse in trattative per guidare La signora in giallo al cinema e, a distanza di mesi da allora, è stata proprio l’attrice a fare luce sull’argomento confermando che è proprio vero: sarà suo il compito di riportare Jessica Fletcher in azione. Scrittrice di gialli e detective amatoriale, Jessica Fletcher ha conquistato il mondo intero con casi e misteri da risolvere e quel personaggio tra non molto tornerà con le fattezze di Jamie Lee Curtis. L’attrice premio Oscar ha confermato la notizia ai microfoni di Entertainment Tonight:

Sì, sta succedendo. Manca ancora un po’, ma sì, sono molto emozionata. Moltissimo. Ma sto cercando di frenare il mio entusiasmo perché non partiranno le riprese. Ho un paio di altre cose da fare prima di allora, ma poi potrò godermi appieno questo lavoro.

Con una sceneggiatura firmata a quattro mani da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, La signora in giallo è una produzione di Universal Pictures ed è di ritorno sul grande schermo seguendo una scia particolarmente gettonata in quel di Hollywood. I gialli sono diventati molto richiesti negli ultimi anni: basti pensare al successo della trilogia di Knives Out con Daniel Craig o ancora ai misteri di Hercule Poirot sul grande schermo con Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo e Assassinio a Venezia. La conferma arrivata da parte di Jamie Lee Curtis permette ai fan di tirare un sospiro di sollievo. L’attrice ha menzionato altre “cose da fare” nella sua dichiarazione: tra non molto, infatti, sarà al cinema con Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, sequel diretto di Quel pazzo venerdì realizzato dopo oltre vent’anni. E successivamente sarà nel cast di Ella McCay, film drammatico di James K. Brooks. Inoltre, come precisa EW, l’attrice premio Oscar avrebbe altri tre progetti in fase di sviluppo oltre a La signora in giallo.