La signora in giallo diventa un film: Jamie Lee Curtis in trattative per Jessica Fletcher

Dopo che Angela Lansbury l'ha accompagnata per dodici stagioni, La signora in giallo tornerà con un adattamento cinematografico e Jamie Lee Curtis sarebbe la prima scelta per Jessica Fletcher.

Angela Lansbury è il volto di Jessica Fletcher nella pop culture, ma potrebbe esserci presto un passaggio di testimone secondo le recentissime voci di corridoio che punterebbero su Jamie Lee Curtis per un nuovo adattamento cinematografico su La signora in giallo. Secondo quanto riferito da Deadline, l’attrice di Halloween sarebbe in trattative per riportare Jessica Fletcher ancora una volta in azione con un remake cinematografico dell’acclamata Serie TV che ha coinvolto ai tempi Angela Lansbury.

La signora in giallo, Jamie Lee Curtis in trattative per riportare Jessica Fletcher in un film

Secondo quanto riferito da Deadline, Jamie Lee Curtis sarebbe in trattative per recitare in un film ispirato a La signora in giallo attualmente in fase di sviluppo presso Universal. Seppur il coinvolgimento dell’attrice non sia stato ancora finalizzato, secondo Deadline sarebbe la prima scelta degli Studios per il ruolo da protagonista. Ad occuparsi della sceneggiatura in questione sono Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, mentre Amy Pascal figura come produttrice insieme a Lord Miller.

Dal suo canto, Angela Lansbury ha interpretato per anni Jessica Flecther (precisamente dal 1984 al 1996) ne La signora in giallo diventata una serie tv di grande successo nella storia del piccolo schermo. Il personaggio in questione è un’insegnante in pensione che scrive gialli di successo, di conseguenza è anche una detective amatoriale: le piace risolvere casi di omicidio nella vita vera. Per Jamie Lee Curtis sarebbe un altro ruolo di spicco della sua carriera, qualora le trattative andassero a buon fine. Di recente è stata coinvolta in Quel pazzo venerdì 2 in The Last Showgirl insieme a Pamela Anderson, mentre pochi anni fa è stata coinvolta nel cast corale di Cena con delitto – Knives Out.