La scelta di Anne, il vincitore a sorpresa di Venezia raccontato da Audrey Diwan e Anamaria Vartolomei

Il dramma dell'aborto in una Francia dei primi anni '60, in cui era illegale. Una storia dura e splendidamente interpretata dalla giovane Anamaria Vartolomei, che ci racconta questo viaggio vero il Leone d'oro a Venezia insieme alla regista Audrey Diwan.

Il film sorpresa dell'anno, senza alcun dubbio. La scelta di Anne - L'événement ha fatto irruzione nel concorso della Mostra di Venezia, portando a casa il Leone d'oro. Diretto da Audrey Diwan, protagonista assoluta la straordinaria Anamaria Vartolomei, è il racconto crudo e senza sconti, con uno stile al tempo stesso rigoroso e liberatorio, della lotta per il futuro di una studentessa universitaria francese nei primi anni Sessanta. Gli esami sono alle porte, una gravidanza indesiderata rischia di impedire ad Anne di vivere in pieno la sua gioventù. Un periodo in cui l'aborto era illegale, in un adattamento di un romanzo delll'apprezzata scrittrice transalpina, Annie Ernaux.

. Abbiamo incontrato la regista, Audrey Diwan, e Anamaria Vartolomei, che ci raccontano La scelta di Anne, appena uscito nei cinema italiani.