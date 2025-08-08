TGCom24
News Cinema

La riunione di condominio: il trailer della commedia satirica spagnola dall'11 settembre al cinema

Daniela Catelli

Al cinema dall'11 settembre con BIM Distribuzione arriva La riunione di condominio, una sulfurea commedia spagnola in cui tutti possiamo riconoscerci. Ecco il trailer italiano.

La riunione di condominio: il trailer della commedia satirica spagnola dall'11 settembre al cinema

Chiunque abbia un appartamento di proprietà (non chi scrive, ahilei) racconta sempre con dovizia di particolari degni di un horror quella pratica necessaria per dare una parvenza di convivenza civile a chi abita in uno stesso stabile, chiamata riunione di condominio. Dove, quando sembra che tutti siano d'accordo, i bilanci sono stati approvati e ognuno può finalmente tornare alle sue occupazioni quotidiane, all'ultimo minuto salta fuori a sorpresa l'inghippo. E La riunione di condominio è il titolo di una commedia spagnola, diretta da Santiago Requejo, che uscirà nei cinema italiani l'11 settembre con BIM Distribuzione. Qua, una riunione di routine si trasforma in uno scontro accanito quando l'amministratore annuncia l'arrivo di un nuovo inquilino con problemi di salute mentale. Questo è il trailer italiano ufficiale del film.

La riunione di condominio: la trama e il cast

Una “semplice” riunione di condominio a Madrid in cui si discute della sostituzione dell'ascensore. Tutto fila liscio finché quello che doveva essere un incontro ordinario e pacifico, si trasforma nell’incubo temuto da tutti: viene annunciato l’arrivo di un nuovo inquilino con problemi di salute mentale. Tutto ciò scatenerà una serie di reazioni inaspettate, scontri e ipocrisie, mettendo in luce pregiudizi e paure nei confronti del possibile nuovo arrivato. Il titolo originale del film è "Votemos", votiamo, perché è proprio sulla supposta democrazia del voto che si incentra la storia (e purtroppo vediamo che non sempre è così, da esempi ben più grandi). Tra i protagonisti di questo film che dimostra quanto poco ci voglia a togliere le maschere a gente che si proclama democratica, ci sono Raúl Fernández de Pablo, Clara Lago, Tito Valverde e Gonzalo De Castro. Il film è tratto da un cortometraggio dello stesso regista e l'uscita spagnola risale al giugno di quest'anno.

