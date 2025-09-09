La riunione di condominio: gli inquilini di un palazzo sono pronti a darsi battaglia in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Arriva in sala l'11 settembre distribuita da Bim Distribuzione la commedia spagnola La riunione di condominio, dove il solito incontro fra inquilini si trasforma in una battaglia verbale a colpi di pregiudizi, diffidenza e mancanza di empatia. Del film vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Se c'è un appuntamento che ogni individuo che abita in un edificio o un complesso dove vivono altre persone detesta cordialmente, si tratta della riunione di condominio, che solitamente è "territorio" di liti più o meno accese. Spesso è praticamente impossibile mettere d'accordo tutti, in particolare quando i preventivi per i lavori di ristrutturazione o i guasti da riparare sono salati. A dimostrarci che le cose stanno più o meno così è il regista spagnolo Santiago Requejo, che ha trasformato un cortometraggio intitolato Votemos in un lungometraggio, che arriverà nelle nostre sale l'11 settembre distribuito da BIM Distribuzione. Gli interpreti sono Raúl Fernández de Pablo, Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro, Neus Sanz, Christian Checa e Charo Reina. Li vediamo tutti in una clip del film che vi mostriamo in anteprima esclusiva e che ci racconta un momento chiave di quella che potremmo definire una commedia un po' amara. I personaggi, o almeno la gran parte di essi, sono infatti pieni di pregiudizi e incapaci di provare empatia. Come accade di frequente nei film in tempo reale e che si svolgono in un unico ambiente, la tensione sale, e basta una piccola informazione non rassicurante a scatenate proteste, polemiche e vere e proprie guerre verbali.

La Riunione di Condominio: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

La riunione di condominio: la trama e il tema del film

Come avrete capito dalle immagini che avete appena visto, gli inquilini di un condominio (che sappiamo essere a Madrid) si riuniscono a casa di uno di loro per votare a favore o contro la riparazione dell'ascensore. Quando però il padrone di casa rivela agli altri di aver affittato casa a un collega con problemi di salute mentale, scoppia la catastrofe. Chi vorrebbe mai come vicino un pazzo? I protagonisti gettano dunque la maschera, mettendo in piazza le loro paure e le loro ipocrisie. A questo proposito Santiago Requejo ha dichiarato:

Credo fermamente che tutti noi ci consideriamo tolleranti finché non affrontiamo un dilemma personale. Per questo invito lo spettatore a riflettere sulla propria empatia e tolleranza in situazioni simili a quella raccontata dal film. Cosa accadrebbe se vi trovaste a una riunione di condominio e doveste decidere se accettare o no come vicino qualcuno con problemi di salute mentale? Questa domanda fondamentale sarà il fulcro della narrazione e dell'impatto emotivo del film.

Aggiungiamo che Il cortometraggio su cui è basato La riunione di condominio è stato nominato ai premi Goya e ha fatto parte della short list per l'Oscar per il miglior cortometraggio in live-action.