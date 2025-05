La resistenza di un gaucho trionfa al Trento Film Festival

News Cinema

In un anno che omaggia l'Argentina arriva la notizia che a vincere la Genziana d'oro al Trento Film Festival è proprio un film che viene dalla fine del mondo come il notevole Donde los árboles dan carne di Alexis Franco. Tutto il palmares della manifestazione.

Un'opera prima, Donde los árboles dan carne, vince la Genziana d'oro - Miglior film, il più importante premio del 73esimo Trento Film Festival. Un riconoscimento a una delle cinematografie più vivaci e interessanti di questi anni, nonostante la complessità di produrre novità e ottenere aiuti pubblici durante la presidenza Javier Milei, a dir poco restio a sostenere la cultura nazionale. Se parliamo altrove dell'omaggio di quest'anno del festival, Destinazione... Argentina, fa piacere un riconoscimento così autorevole a un film che ha subito conquistato pubblico e critica, prodotto anche dal nostro Roberto Minervini. La resistenza solitaria di un gaucho indistruttibile nella sua energia, che insieme alla famiglia si impegna in una quotidiana lotta contro la siccità è il cambiamento climatico.

La Genziana d’oro Miglior film di alpinismo – Premio Cai va al film Adra della regista britannica Emma Crome; la Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura - Premio “Città di Bolzano a All The Mountains Give dell’iraniano Arash Rakhsha; le Genziane d’argento Miglior contributo tecnico-artistico a Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine e Miglior cortometraggio a Anngeerdardardor di Christoffer Rizvanovic Stenbakken. Premio della Giuria a The Wolves Always Come at Night dell’australiana Gabrielle Brady. Il Premio T4Future, da quest’anno riconoscimento ufficiale, va al corto animato Tête en l'air del francese Rémi Durin.

Ecco la motivazione della giuria del concorso, composta dall'attrice Selene Caramazza, dal regista Michael Dillon, dalla critica Beatrice Fiorentino, dall'arrampicatore Sean Villanueva O'Driscoll e dal regista Celine Murga, "Con uno sguardo intimo e rigoroso, ma altrettanto potente, Alexis Franco ci conduce nel cuore della Pampa argentina, dove diverse generazioni affrontano le conseguenze della desertificazione e la dissoluzione di un mondo che sembrava immutabile. Il regista compone un film sospeso tra finzione e realtà: un neo-western umanista che decostruisce e reinventa il mito maschile del gaucho, restituendo dignità e fragilità a una comunità che resiste senza retorica. La narrazione si sviluppa tra gesti quotidiani e paesaggi aridi, evocando un’epica silenziosa che interroga il nostro rapporto con la terra e con il tempo".

"Dopo l’urlo del ghiacciaio di Salgado, anche il Gran Premio di questa edizione è un grido di disperazione e al contempo di allerta, per scuotere le coscienze e far capire che il cambiamento climatico si è fatto crisi e impatta violentemente sulla vita di tutte e tutti, a partire da quel settore primario fondamentale per sfamare il mondo", ha commentato il Presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi. "Il Trento Film Festival per l’ennesima volta aiuta non solo a non chiudere gli occhi, ma ad alzare lo sguardo per affrontare con coraggio le straordinarie sfide che l’umanità deve affrontare".

"Uno splendido palmarès che premia la varietà delle proposte del Concorso di quest’anno. – ha commentato Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico – La Genziana d’oro Miglior Film – Gran premio città di Trento a Donde lo árboles dan carne di Alexis Franco non solo premia la storia di resilienza di una famiglia della Pampa argentina di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico e alla vita rurale sempre più aspra, ma chiude il cerchio con l’omaggio che il Festival ha voluto quest’anno dedicare al cinema argentino. La Genziana d’oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna – Premio Cai a Adra va ad una eccellente regista, Emma Crome, che ha saputo riflettere, partendo da una storia di alpinismo in Galles, sui concetti di comunità e identità. La Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura – Premio “Città di Bolzano” a All the Mountains Give premia il miglior film di avventura, ambientato tra i contrabbandieri curdi sul confine tra Iraq e Iran. Sono poi particolarmente felice che siano due i cortometraggi premiati, perché da sempre convinto che nel formato breve vada cercato il futuro del cinema. Oltre alla Genziana d’argento Miglior cortometraggio, che va allo splendido Anngerdaardardor di Cristoffer Rizvanovic Stenbakken, vince infatti la Genziana d’argento Miglior contributo tecnico-artistico un altro cortometraggio altrettanto sorprendente, Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine".