La ragazza della palude: il primo trailer italiano del film tratto dal best seller di Delia Owens

Tratto dal romanzo best seller di Delia Owens, La ragazza della palude, che conta anche su un brano originale scritto e interpretato da Taylor Swift, "Carolina", sarà nei cinema italiani questa estate.

Debutterà nei cinema italiani questa estate, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, un film dal titolo La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing), adattamento del best seller di Delia Owens che ha venduto più di 8,5 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2019 rimase in vetta alla lista dei best seller statunitensi stilata dal New York Times per cinque settimane non consecutive, edito in Italia da Solferino Libri.

Il libro è stato adattato da Lucy Alibar, a dirigere c'è Olivia Newman mentre Reese Witherspoon figura come produttrice attraverso la sua società Hello Sunshine. Nel cast ci sono Daisy Edgar-Jones nei panni della protagonista, una ragazza cresciuta da sola nelle pericolose paludi della Carolina del Nord, Harris Dickinson, Taylor John Smith e David Strathairn.

La ragazza della palude: trailer italiano, trama e poster