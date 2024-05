La mummia con Brendan Fraser ha 25 anni: un trailer per la riedizione inglese

News Cinema

Uno dei più fortunati reboot della storia, La mummia con Brendan Fraser e Rachel Weisz, uscito nel 1999 e diretto da Stephen Sommers, compie 25 anni: un nuovo trailer per la riedizione in Inghilterra celebra l'affetto dei fan.

Nel maggio del 1999 negli Usa uscì La mummia di Stephen Sommers, reboot del celebre monster movie: era interpretato da Brendan Fraser e Rachel Weisz, in un mix di avventura, horror leggerissimo e tanto umorismo, da kolossal per famiglie immerso in uno spirito da luna park. Il film ha compiuto 25 anni e rimane tuttora uno dei reboot più remunerativi della storia, nonché una delle migliori imitazioni di Indiana Jones. Ecco il trailer confezionato per la riedizione cinematografica inglese del lungometraggio.





La mummia, Brendan Fraser e la trilogia fortunata

La mummia del 1999 rileggeva, all'insegna dei grandi budget e degli effetti visivi spettacolari dell'Industrial Light & Magic, il mito nato con La mummia (1932) di Karl Fruend, con Boris Karloff, uno dei monster movie Universal più amati della storia. L'operazione, capitanata da Stephen Sommers, riuscì grazie all'ironia di Brendan Fraser e Rachel Weisz, che canalizzavano lo spirito di Indiana Jones, in quegli anni dormiente. The Numbers riporta che il film costò ben 80 milioni di dollari (pari a circa 150 di oggi), portandone a casa circa 420 (quasi 800, calcolando ancora l'inflazione). Un risultato spettacolare che generò a stretto giro il sequel La mummia: Il ritorno (2001) con lo stesso cast e lo stesso esito commerciale, con in più l'esordio di Dwayne Johnson alias The Rock, che non a caso debuttò subito dopo da vero protagonista nello spin-off Il re scorpione (2002) di Chuck Russell. Per quanto riguarda le effettive peripezie dell'avventuriero Rick O'Connell (Fraser) e della bella Evelyn (Weisz), contro maledizioni egizie come quella del minaccioso Imhotep (Arnold Vosloo), fu necessario attendere addirittura il 2008, quando Rob Cohen diresse il terzo atto La mummia: La tomba dell'Imperatore Dragone. A quel punto tuttavia il budget era raddoppiato e gli incassi un po' calati: gli anni d'oro erano strascorsi, e d'altronde la stessa Weisz lasciò il ruolo di Evelyn a Maria Bello. Qualcuno ancora spera di rivedere Rick O'Connell in un nuovo film, soprattutto tenendo presente che il tentativo di reboot con La mummia di Tom Cruise nel 2017 è naufragato miseramente. Leggi anche La Mummia - Brendan Fraser vorrebbe girare il reboot della saga: "Non sono mai stato così famoso e senza un soldo"