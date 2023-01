La Mummia - Brendan Fraser vorrebbe girare il reboot della saga: "Non sono mai stato così famoso e senza un soldo"

News Cinema

Brendan Fraser è tornato a parlare della possibilità di un reboot de La mummia, analizzando anche i motivi del flop della versione con Tom Cruise.

Brendan Fraser - icona del cinema anni '90 e 2000 - è tornato di recente alla ribalta. La sua straordinaria ed intensa interpretazione in The Whale di Darren Aronofksy ha conquistato la critica e il pubblico e l'attore è fra i favoriti per la vittoria all'Oscar come miglior attore protagonista. Fraser era inoltre atteso nel cinecomic DC Batgirl - prestava il volto al villain Firefly - cancellato poi dal listino Warner dopo la fusione con Discovery. In queste ore, però, la star è tornata a parlare del progetto che l'ha reso famoso nel 1999, La mummia, confessando di essere interessato alla possibilità di tornare nel franchise, magari in un reboot.

La mummia - Brendan Fraser vorrebbe girare il reboot del franchise

Brendan Fraser ha interpretato l'avventuriero Rick O'Connell nei tre capitoli della saga - La mummia (1999), La mummia - Il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'imperatore Dragone (2008). Durante una recente intervista rilasciata a Deadline, l'attore ha dunque confermato il suo interesse per un ipotetico reboot della saga, scherzando sulla sua precaria situazione finanziaria e sulla ritrovata popolarità:

Accidenti, non conosco dettagli succosi al riguardo, ma è una cosa che molti si chiedono da tempo. Non sono contrario. Non conosco un attore che non voglia un lavoro. Non credo di essere mai stato così famoso e senza stipendio nella mia vita professionale, quindi per me è si, tutti i progetti devono iniziare da qualche parte.

Un reboot de La mummia, in realtà, è stato già realizzato nel 2017, con Tom Cruise nel ruolo del protagonista. Il film, però, non ottenne il successo sperato e decretò la cancellazione del neonato Dark Universe della Universal, un progetto che avrebbe dovuto riportare in auge gli storici mostri della Universal, protagonisti di cult horror prodotti fra gli anni '20 e '50. Ad analizzare i motivi del flop è stato proprio Fraser nel corso dell'intervista:

È difficile rifare quel film. L'ingrediente che avevamo scelto per la nostra "Mummia", che non ho visto in quel film, era il divertimento. Questo era ciò che mancava a quella versione della pellicola originale. Era un film horror troppo diretto. So quanto sia difficile da realizzare, ci ho provato tre volte.

Brendan Fraser è dunque pronto a riprendersi il giusto spazio ad Hollywood. Al momento, però, l'idea di un nuovo reboot del franchise è destinata a rimanere un mero desiderio dell'attore. La mummia contribuì poi a lanciare anche la carriera di altre stelle del cinema, come Rachel Weisz e Dwayne "The Rock" Johnson - protagonista della serie spin-off incentrata sul Re Scorpione. In attesa di eventuali aggiornamenti sul progetto, possiamo rivedere Brendan Fraser al cinema, in The Whale, a partire dal 23 febbraio - data d'uscita italiana della pellicola.