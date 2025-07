La Mummia: Brendan Fraser spiega perché la versione con Tom Cruise non abbia funzionato, al contrario della sua

News Cinema

In occasione di una reunion del cast del film del 1999 La Mummia, Brendan Fraser ha spiegato perché la versione con Tom Cruise ed altri film con lo stesso iconico mostro non hanno convinto il pubblico e hanno incassato poco.

Ricordate vagamente un film del 2017 che ha avuto grande sfortuna nonostante avesse come protagonista Tom Cruise? Qualcuno lo ha rimosso perché si aspettava di più, altri lo rammentano anche se non vorrebbero. Naturalmente stiamo parlando de La Mummia di Alex Kurtzman, che doveva essere, una volta liquidato lo sfortunato Dracula Untold, il primo film di quel Dark Universe che la Universal aveva concepito come un rilancio degli Universal Classic Monsters, iconici horror in bianco e nero usciti tra gli anni '30 e gli anni '50 con protagonisti il Conte Dracula, il mostro di Frankenstein, la Mummia, l'Uomo Invisibile, l'Uomo Lupo, il Fantasma dell'Opera, il Mostro della Laguna Nera e la Moglie di Frankenstein.

Se ne riparliamo oggi è perché in occasione dell'edizione 2025 della Fan Expo Denver, c'è stata una reunion del cast di un altro film intitolato La Mummia che ha avuto invece un grandissimo successo. L’interprete principale era Brendan Fraser e con lui recitavano Rachel Weisz, John Hannah e tanti altri . La regia era di Stephen Sommers e correva l’anno 1999.

Anche se ha diviso la critica, La Mummia con Brendan Fraser ha incassato in tutto il mondo 416 milioni di dollari e ha avuto due sequel: La mummia - Il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone (2008). Il secondo film ha inoltre avuto uno spin-off, Il Re Scorpione, che a sua volta ha generato un prequel e tre sequel, ma questa è un'altra storia.

Brendan Fraser e il segreto di un film con La mummia

Durante la reunion del cast de La Mummia a Denver, Brendan Fraser non ha parlato solo del reboot de La Mummia con Tom Cruise, ma di tutti i film della Mummia.

So che Tom Cruise ha cercato di fare la sua versione e non è stato facile. Sappiamo tutti quanto sia difficile fare un film sulla Mummia. Fanno eccezione (i nostri) tre film, che almeno erano divertenti, indiavolati e non stancavano mai (…) Il segreto è dare a tutti ciò che veramente vogliono. Se prendi un'altra strada…

Brendan Fraser ha ragione, e infatti La Mummia di Alex Kurtzman ha preso un'altra strada, ha fatto perdere alla Universal 100 milioni di dollari e ha avuto recensioni pessime.

Se ben ricordate, nel film con Tom Cruise era stato introdotto il Dottor Jekyll, che aveva il volto di Russell Crowe. Restando in tema di vecchi mostri Universal, nel 2020 La Blumhouse Productions di Jason Blum ha prodotto un film con protagonista L'Uomo Invisibile, che era diretto da Leigh Whannell, vedeva protagonista Elizabeth Moss e si intitolava L'Uomo Invisibile. Nel gennaio di quest'anno è arrivato invece Wolf Man, reboot de L'uomo Lupo.