La mia Amica Zoe: una storia di amicizia, coraggio e rinascita fra umorismo e commozione

Dall'11 giugno nelle sale con Europictures, La mia Amica Zoe racconta la vera storia di un'amicizia fortissima sullo sfondo della guerra e di un difficile ritorno alla normalità. Ne sono protagoniste Sonequa Martin-Green e Natalie Morales.

Quando un film racconta una storia vera, ed è una storia di resilienza e rinascita, l'impatto emotivo che ha sul pubblico è forte, perché ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è trovato ad affrontare un dolore o un momento particolarmente difficile, e allora ciò che viene raccontato sullo schermo di una sala cinematografica può essere di esempio o di consolazione, soprattutto se i personaggi hanno la giusta tridimensionalità e umanità. Inoltre, ciò che è realmente accaduto a qualcuno a cui sentiamo di assomigliare ci rende empatici, e l’empatia, che è cosa rara, andrebbe "praticata" ogni giorno. Proprio questo ci insegna La mia Amica Zoe, che prende spunto dall'esperienza nell’Esercito degli Stati Uniti di Kyle Hausmann-Stokes, che si è arruolato 1 mese prima dell'11 settembre 2001 e che, dopo 12 lunghi mesi in Iraq, si è reso conto che il suo futuro era il cinema. Avendo sofferto di disturbo post traumatico da stress, Kyle ha capito che avrebbe scritto degli incubi che tormentano chi è stato in battaglia e dell’impossibilità di molti soldati di reinserirsi nella società, ma anche dei momenti di cameratismo e dei ricordi felici. Il futuro regista ha impiegato del tempo a trovare il coraggio di mettersi all’opera, ma la spinta creativa alla fine ha avuto la meglio e Kyle Hausmann-Stokes ha realizzato prima il cortometraggio Merit x Zoe e poi La Mia Amica Zoe, che al dramma affianca sempre la commedia. Il film arriva nelle sale mercoledì 11 giugno, distribuito da Europictures e interpretato da Sonequa Martin-Green, Natalie Morales, Ed Harris e Morgan Freeman.

La mia Amica Zoe: la trama e il trailer

La mia Amica Zoe segue la vicenda di Merit, una veterana dell'Esercito statunitense che è appena tornata dall'Afghanistan, dove ha perso la sua migliore amica Zoe. Fortemente segnata da questa perdita e dalle brutture della guerra, Merit continua a vedere Zoe, accanto a sé, come se fosse ancora viva. Merit dovrebbe frequentare un gruppo di sostegno ma non ci riesce, e così decide di occuparsi del nonno, che è un veterano del Vietnam a cui è stato diagnosticato l'Alzheimer. La convivenza, sulle prime difficile, riserverà alla ragazza delle belle sorprese e una rinnovata serenità.

La mia Amica Zoe: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

La storia di Kyle Hausmann-Stokes e la guerra

Abbiamo detto che Kyle Hausmann-Stokes si è arruolato nell'esercito USA nell'agosto del 2001. Ha prestato servizio come paracadutista nel 509° Reggimento di fanteria aviotrasportata per 3 anni e, nell'agosto del 2004, era pronto a tornare a casa e a iscriversi all'università. Tuttavia, a causa della guerra in Iraq, la sua unità è stata sottoposta allo "Stop Loss" e sono trascorsi altri 12 mesi. In questo intervallo di tempo Kyle ha cominciato a filmare i lanci in caduta libera e gli addestramenti nella giungla, per poi montare dei cortometraggi e distribuirli ai commilitoni su VHS. Un giorno sono arrivati al colonnello del suo contingente, che subito ha convocato il regista e gli ha detto: "Sergente Hausmann, ho visto i tuoi film, l'impatto che hanno sul morale. Penso che tu sia destinato a qualcos'altro (...) Ho una missione per te. Dovrai trovare la migliore scuola di cinema del paese, affinare le tue capacità e… sarai la nostra voce. Racconterai la storia dei soldati". Kyle Hausmann-Stokes si è così iscritto alla University of South California e, nonostante un'interruzione di 18 mesi, trascorsi nuovamente in Iraq, è diventato un filmmaker. La mia Amica Zoe incrocia il suo vissuto alle storie dei tanti veterani che ha intervistato per una serie di spot. Alla base del film però c'è anche un’altra esigenza, che ha che fare con la guerra, che per il nostro non è stata "bella anche se fa male" come nella canzone "Generale" di Francesco De Gregori, ma ha comunque arricchito la sua vita di istanti di condivisione e di leggerezza, la stessa che troviamo nelle scene del film in cui appare Zoe, giovane donna piena di energia.

Gli altri temi del film

La mia Amica Zoe affronta diversi temi universali: amicizia, famiglia, lealtà, perdita, senso di colpa, orgoglio, e ognuno di questi argomenti viene trattato con onestà e partecipazione. A proposito della perdita e dell'orgoglio, Kyle Hausmann-Stokes ha dichiarato:

Ho impiegato molto tempo per capire che le persone care che abbiamo perso, non vorrebbero che rimanessimo intrappolati nel dolore. Vorrebbero che prosperassimo. Perché noi siamo ancora qui, ancora vivi, e questo è un dono (…) Per molti di noi che abbiamo servito nell'esercito, soprattutto nella fanteria, il mantra è "stringi i denti, sopprimi tutto e vai avanti". Questo atteggiamento è utile in combattimento, ma è tossico nella vita reale. Ci ho messo molto a impararlo nelle nebbie del mio PTSD e del senso di colpa del sopravvissuto, ma nonostante ciò che l'orgoglio o il familiare calore del dolore possano dirti, per guarire devi parlarne.

Passando alla famiglia, La mia Amica Zoe sembra volerci dire quanto sia importante appoggiarsi e chiedere aiuto ai propri cari, quando si è incerti e smarriti, e quanto possa rivelarsi utile e confortante prenderci cura di chi si è occupato a lungo di noi. In tal senso, il tempo trascorso insieme rende più forti sia Merit che suo nonno, che cominciano a sentirsi importanti per qualcuno.

Una vicenda al femminile

Molti si chiederanno come mai Kyle Hausmann-Stokes abbia scritto una storia al femminile invece che al maschile, essendo La mia Amica Zoe autobiografico. La risposta è: la giusta distanza. È ancora il regista a spiegarlo:

Ho sempre saputo che il film sarebbe stato incentrato su due donne. La storia e i personaggi del film sono così personali che volevo creare almeno una separazione tra me (e il mio defunto commilitone) e i protagonisti. La maggior parte dei film su militari o veterani tende ad avere come protagonisti gli uomini, e io volevo fare qualcosa di diverso. Ho incontrato tantissime straordinarie donne veterane con storie uniche e potenti. Le rare volte in cui vediamo soldati o veterane sullo schermo, i loro personaggi tendono a essere definiti dal loro genere o da un abuso subito. Pur essendo queste realtà esistenti per molte donne in servizio, ho sentito dire da molte veterane che vorrebbero essere rappresentate anche in altri modi. Proprio per questo motivo, ho voluto che Merit e Zoe fossero semplicemente “veterane” e non “veterane di genere femminile”. La storia del film non parla del loro genere, ma della loro amicizia.

Vincitore dell’Audience Award for Narrative Feature al South by Southwest Film & TV Festival 2024, La mia Amica Zoe vi aspetta al cinema dall'11 giungo: per farvi sorridere, commuovervi e ricordarvi che oltre la nera cortina della notte c'è sempre un'alba che vi aspetta.