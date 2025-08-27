La Grazia, una politica che affronta i dilemmi morali: Paolo Sorrentino apre il Festival di Venezia

News Cinema

Un Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi di mandato e la figlia che lo accompagna, una storia d'amore in senso ampio e di dubbi generati da dilemmi morali cruciali. Fra la risata e la commozione, il nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, apre il Festival di Venezia 2025. Ecco come lo raccontano regista e protagonisti.

“Mi sono ispirato a Kieslowski, non a qualche presidente in particolare”. Così liquida ogni riferimento a inquilini reali del Quirinale, Paolo Sorrentino, incontrando a Venezia alcuni giornalisti italiani in occasione della presentazione del suo nuovo film, La grazia, storia di un Presidente della repubblica e della figlia negli ultimi mesi del suo mandato. Molto ben accolto nelle prime proiezioni per la stampa, aprirà in serata, in prima mondiale e in concorso, l’82esima edizione della Mostra del Cinema. E come dice nelle note di regia l’autore, “da ragazzo rimasi folgorato dal Decalogo di Kieslowski. Un capolavoro tutto incentrato sui dilemmi morali. La trama delle trame. L’unico intreccio davvero appassionante. Più di un thriller. Non penso di essermi neanche minimamente avvicinato all’altezza del genio di Kieslowski, alla profondità di come affrontava i temi morali, ma ho sentito la necessità di farlo comunque, in un momento storico in cui l’etica, alle volte, sembra essere opzionale, evanescente, opaca o comunque tirata troppo spesso in ballo solo per ragioni strumentali”.

Il titolo, La grazia, va di pari passo con la dichiarazione che sia un film film sull’amore, tanto che Sorrentino ha aggiunto, “non solo quello più immediato per la moglie, ma anche quello per la figlia, per le istituzioni, per la politica, per il diritto, per un modo di fare politica che purtroppo è sempre più inattuale, quello legato all'esercizio del dubbio, della responsabilità. In questo senso è un film sull'amore. Per quanto riguarda il mio amore per Toni, quello è più facile da raccontare perché è incondizionato e non ha mai conosciuto crisi. A memoria mia non abbiamo mai litigato, non siamo neanche arrivati all'idea di litigare. Ci troviamo a meraviglia, ci supportiamo, ci vogliamo bene, sappiamo distribuire in maniera saggia meticolosità e serietà sul lavoro a momenti invece di leggerezza e di ironia e questo fa sì che ci siamo trovati tanti anni fa e ogni volta siamo felici di tornare a lavorare insieme, anche perché fortunatamente riteniamo di aver fatto cose sempre diverse”.

A tanta dichiarazione ai stima e affetto, Servillo non poteva che rispondere per rime. “Non è facile spiegare le ragioni di un’alchimia o di farlo a parole. Quello che posso dire è che non mi aspettavo, e lo considero un regalo che mi ha fatto, di rilanciare così tanto, con un personaggio con questa complessità e prismaticità, coin una quantità di sensazioni che lo muovono e che spero vengano restituite al pubblico in tutta la sua umana sincerità. Significa non ci si appoggia quello che si è già fatto”.

Il film è anche la storia di un uomo che smonta i suoi pregiudizi e comincia a imparare a conoscere il presente, soprattutto attraverso gli occhi della figlia. Come ricorda Sorrentino, “il processo di un film, nel momento in cui si vuole raccontare un personaggio, con tutte le sue sfaccettature, è un po' come un problema di matematica. I dati iniziali sono quelli, ma rispetto al problema di matematica la soluzione è molto più imprevedibile, non è certa o definitiva. L'esercizio del dubbio è una delle qualità purtroppo ormai poco frequentate che dovrebbe avere un politico. Poi la degenerazione era quello che nella Prima Repubblica si chiamava immobilismo, ma un sano esercizio del dubbio, soprattutto su temi che comportano dei dilemmi morali come il concedere una grazia a un omicida o firmare una legge sull’eutanasia, penso sia la conditio sine qua non. Purtroppo oggi si assiste troppo spesso a uomini di potere che esercitano invece delle certezze, che spesso ci appaiono strampalate frutto anche di un'emotività del momento. Infatti spesso vengono contraddette il giorno dopo”.

Se per Servillo è la settimana collaborazione con l’autore napoletano, per Anna Ferzetti è stata la prima volta. “È stato un bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme”, ha detto. “Ho avuto l’onore di interpretare un personaggio ricco, pieno di cose e per un’attrice è qualcosa che non accade spesso. Sono entrata in un’alchimia, in punta di piedi, e sono stata accolta a braccia aperte. Poi il lavoro ha parlato”. Così Sorrentino racconta le motivazioni della scelta di Ferzetti per il ruolo di protagonista femminile. “la risposta è banale, ho fatto dei provini come spesso si fa, e in questo film ho cercato molto degli attori e delle attrici che mi sembrava avessero delle cose in comune col personaggio. Mi è sembrato d'intuire per brandelli che Anna ha delle cose in comune con Dorotea, la figlia del presidente, in relazione al rapporto col padre, però non ho mai approfondito, non mai chiesto, perché sono affari suoi. Mi è sembrato però che fosse la scelta migliore. E poi, molto banalmente, gli attori o sono bravi, o non lo sono. Anna è brava”.

Un disegno di legge rimane sul tavolo da firmare, negli ultimi mesi della presidenza del protagonista. “Riguarda l’eutanasia”, spiega Sorrentino, “perché il gancio narrativo era il dilemma morale, e l’eutanasia, così come l'istituto della Grazia, acuisce questa idea e anche perché è uno di quei temi in cui la scelta è particolarmente difficile perché molto sfumata, non fra bene e male, ma molto spesso fra un male minore e un altro tipo di male, fra un piccolo bene e un altro tipo di bene. Dato che io da spettatore detesto quei film che vanno giù con l’accetta e vogliono chiaramente stabilire dove sta il bene e dove sta il male, mi sembrava che il tema dell'eutanasia mi desse la possibilità di sfuggire a questo cliché. Ho una mia idea sul tema, e la si evince nel film, quando a un certo punto il personaggio di Anna Ferzetti pone questa domanda, che per lei è una domanda chiave e lo è anche per me: di chi sono i nostri giorni? E alla fine il personaggio dei Toni risponde la cosa più semplice e prevedibile, che i giorni sono nostri. Ma il problema è che fra una domanda così semplice e una risposta così scontata esiste il grande muro della vita che ti impedisce di arrivare facilmente a questa risposta. Per questo forse non si è arrivati ancora a una legge sull’eutanasia”.

Ci sono toni comici e altri molto seri e commoventi, nel film. “Ho sempre cercato, anche in La grazia, memore della grande tradizione della commedia l’italiana, di far convivere dramma e ironia, a maggior ragione in un film come questo ambientato perlopiù in un unico luogo e su temi molto seri, per cui degli alleggerimenti erano necessari e comunque fanno parte della vita. Nessuno è mai veramente solo drammatico o solo ironico. È anche la storia di un uomo che viene definito cemento armato, che ritiene di aver bisogno come risposta di una leggerezza che è un po' tardi trovare nella vita vera, ma è più semplice trovare in sogno. Guè, che appare in un cammeo nel film e frequentemente con la sua musica, che ascolta con passione il protagonista, me l’ha fatto scoprire mia moglie. Ci siamo conosciuti, è una persona molto simpatica e con un fondo doloroso che me lo ha reso molto vicino. E poi mi piace la sua musica. Dietro il 90 % dei testi che non capisco, per limiti miei generazionali, c’è il restante 10% che ha delle intuizioni sentimentali molto belle. E quindi l'ho messo”.

Un altro personaggio adorabile è la grande amica del protagonista, critica d’arte eccentrica e dall’eloquio torrenziale e geniale, Coco Valori (interpretata da una fenomenale Milvia Marigliano). “A me quel personaggio là viene facile da scrivere”, ha commentato il regista, “perché rappresenta quello che vorrei essere: così vitale, appassionato e allo stesso tempo malinconico. Sono scene scritte molto velocemente e quindi faccio fatica a parlarne, perché non è che ci sono stato troppo tempo a pensare. Vengono e basta”.

