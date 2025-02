La grazia di Paolo Sorrentino sarà distribuito nel mondo da MUBI, Italia esclusa

News Cinema

Sempre più ambiziosi i piani di distribuzione anche per la sala della piattaforma del cinema d'autore MUBI che ha annunciato l'acquisizione di La grazia di Paolo Sorrentino nelle sale di tutto il mondo insieme a The Match Factory, Italia esclusa.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, dal titolo La grazia, con protagonista ancora una volta Toni Servillo, sarà distribuito - Italia a parte - in giro per il mondo da MUBI, sempre più ambiziosa come distributrice di cinema di richiamo internazionale anche nelle sale, oltre che nella sua piattaforma streaming. Lo ha anticipato Variety, specificando che MUBI si terrà in proprio i diritti per Nord America, America latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Benelux, Spagnia, Turchia, India, Australia e Nuova Zelanda, con una pianficiazione di uscita nelle sale che annuncerà nei prossimi mesi. Nei rimamenti territori le vendite verranno curate da The Match Factory.

Se la trama del film è, come al solito, tenuta segreta, si sa che racconterà una storia d'amore, chissà se di tipo sentimentale o magari genitoriale, con al centro un uomo non più giovane interpretato per l'appunto da Servillo. Molta curiosità intorno al ritorno di Sorrentino dopo il successo da 10 milioni di euro, nelle sale italiane, di Parthenope, presentato al Festival di Cannes. La vendita dei diritti di La grazia ha visto una lotta fra MUBI con The Match Factory e "almeno altri due importanti distributori internazionali, fra cui Pathé, allo scorso European Film Market di Berlino", sostiene ancora Variety.

"Paolo Sorrentino è sempre stato un maestro di poesia cinematografica", ha dichiarato il fondatore e CEO di Mubi, Efe Cakarel, "La grazia è qualcosa di veramente speciale, profondo, malinconico e e tagliente nella sua contemplazione del potere, dell'influenza e del peso della storia, il tutto raccontato con la singolare eleganza e arguzia di Sorrentino". Da parte sua il regista napoletano ha così commentato: "Siamo molto contenti che La Grazia faccia il giro del mondo grazie ai nostri due grandi partner, Mubi e The Match Factory, e ci sentiamo fortunati di poter contare sulla loro incredibile esperienza".