La commedia italiana in primo piano nelle novità Medusa

A Sorrento in occasione delle Giornate di Cinema Medusa Film ha presentato il suo listino novità caratterizzato come negli ultimi anni dalla commedia italiana, nel tentativo di intercettare un pubblico diventato meno facilmente conquistato dal genere della risata. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Giampaolo Letta.

Il ritorno del film di Natale con Cortina Express, con la nuova coppia Lillo e Christian De Sica, aprirà le novità dei prossimi mesi per Medusa. La società di distribuzione lo ha anticipato agli esercenti riuniti a Sorrento per le Giornate di Cinema. Molta commedia nazionale, come d'abitudine, in cerca di un pubblico diventato meno pronto a popolare le sale per un genere da sempre cruciale per l'industria cinematografica nazionale.

Fra le novità il terzo capitolo di una serie comica di successo, 10 giorni con i suoi, insieme alla coppia Fabio De Luigi e Valentina Lodovini diretta da Alessandro Genovesi, e l'atteso nuovo documentario originale di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Delle novità di Medusa Film abbiamo parlato con il Vice presidente e Amministratore delegato, Giampaolo Letta, in questa video intervista.