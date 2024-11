La coda del diavolo: un Luca Argentero inedito senza il suo sorriso killer

News Cinema

Luca Argentero è il protagonista di un thriller d'azione intitolato La coda del diavolo in arrivo il 25 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW. L'attore lo ha presentato alla stampa, parlando dell'unicità del progetto e del ruolo interpretato.

È dai tempi de Il permesso di Claudio Amendola che Luca Argentero non si accosta a un personaggio cupo, solitario e chiuso in sé stesso, e quindi è dal 2017 che l'attore non frequenta il noir. Per immergerlo nuovamente in atmosfere dark e misteriose ci voleva Andrea Paris di Groenlandia, che lo ha coinvolto in un thriller che strizza l'occhio al poliziesco e, in un paio di occasioni, persino al western. Intitolato La coda del diavolo, è un film Sky Exclusive che arriverà il 25 novembre su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW. Tratto dal romanzo omonimo di Maurizio Maggi, porta la firma di Domenico De Feudis, che è stato ben contento di muoversi all'interno di un genere e che ha diretto anche Cristiana Dell'Anna e Francesco Acquaroli. Se Luca Argentero fa la parte di Sante Moras, una guardia carceraria che viene accusata di un omicidio che non ha commesso e si trova suo malgrado a indagare sulla scomparsa di alcune ragazze, Acquaroli interpreta un commissario di polizia e la Dell'Anna una giornalista che crede nella non colpevolezza di Moras.

Scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone, La coda del diavolo contiene diverse sequenze d’azione, ingrediente che ha solleticato il palato di Argentero. L'attore ha presentato il film oggi alla stampa e ha spiegato prima di tutto cosa lo abbia convinto a dire sì a Groenlandia: "Ci sono tante ragioni per cui ho voluto fare questo film. Innanzitutto, prima ancora che ci fosse una sceneggiatura sono stato coinvolto dai produttori nella lettura di un romanzo e nel difficilissimo passaggio dal libro al copione, che è un lavoro molto più complesso di quanto si possa pensare e che ha portato via moltissimo tempo. Alla fine siamo arrivati a un formato a cui paradossalmente non siamo più abituati. Esaurire una storia così densa in 90 minuti è difficilissimo, soprattutto se il film è pieno di avvenimenti, personaggi e backstory, ma è stato fatto un ottimo lavoro e siamo arrivati a una storia e dei personaggi estremamente precisi e puliti che hanno contribuito a rendere La coda del diavolo intrattenimento allo stato puro".

La seconda ragione per cui Luca Argentero si è buttato a capofitto nel film è proprio l'originalità del protagonista: "Sante, è un personaggio a cui non sono abituato. Mi ritengo fortunato, faccio questo lavoro da una ventina d'anni e ho spaziato fra generi diversi, ma una cosa così specifica non mi era mai capitata, quindi l'ho acchiappata al volo. Certo, pagando da 20 anni il mutuo sorridendo, non immaginavo mi potesse capitare un film in cui non si sorride mai. Proprio per questo ringrazio i produttori, perché fidarsi di una versione inedita di un attore protagonista è un gesto di stima e di grande coraggio".

Svolgendosi in un arco temporale ridotto (appena qualche giorno), La coda del diavolo è un film piuttosto intenso e dal ritmo serrato. Il povero Sante corre da una parte all'altra ed è sempre più ammaccato, e proprio questo peggioramento quasi esponenziale delle sue condizioni fisiche ha permesso ad Argentero di fare un attento lavoro sul corpo: "Sante riceve talmente tante botte che in ogni scena c'era una gradazione diversa di lividi, sangue, tagli, zoppia, costole incrinate, cattiva postura e andatura, e lavorare su questo è stato interessante. Diciamo che le contusioni viaggiavano insieme al personaggio. Abbiamo anche avuto l'opportunità di inventare qualche coreografia. Il combattimento finale ovviamente è stato coreografato. Lo abbiamo preparato prima di girare e abbiamo deciso come sarebbe stato ripreso, altra cosa molto entusiasmante. Per quanto riguarda la mia corporatura, pesavo 15 kg più di ora, un po’ perché li ho persi per una cosa che sto girando adesso e un po’ perché a quell'epoca ero appesantito. La verità è che non riesco a capire se la mia esistenza vada a sync con i personaggi che mi affidano o se invece sia il lavoro che si intromette in qualche modo nelle esigenze della vita di quel momento. Sante aveva bisogno di una pesantezza, una stanchezza e una lentezza che corrispondevano esattamente a quel periodo della mia vita , ed era una bellissima cartina di tornasole. Nel nostro mestiere cambiare è la cosa più interessante che ci sia, e mi vedo profondamente diverso rispetto a due anni fa, e quindi guardo con soddisfazione al risultato".

Prima di salutarci Luca Argentero parla del lavoro che ha fatto sul personaggio di Sante Moras. Qualcuno gli chiede se, per interpretare un uomo così tetro abbia pensato a situazioni tristi o abbia fatto appello a ricordi dolorosi. Lui risponde citando un collega inglese dei buoni vecchi tempi: "Mi viene in mente Lawrence Olivier quando recitava con Dustin Hoffman ne Il maratoneta. Hoffmann seguiva il Metodo, quindi si immedesimava nel personaggio. Stava lì tutto concentrato. Olivier gli disse: “Maybe we should just speak the line” (forse dovremmo semplicemente recitare). Quindi non sono entrato in contatto con una mia parte nascosta di sofferenza. Tra l’altro ero e sono in un momento in cui la mia vita è un raggio di luce. Ho dei bambini piccoli e mia moglie è venuta sul set in Sardegna con la piccola. Era novembre e c'era un sole fantastico, e quindi ho semplicemente recitato".