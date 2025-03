La città proibita, personaggi veri in una Roma che cambia: incontro con Gabriele Mainetti

News Cinema

Il terzo film è quello di una piena maturità per Gabriele Mainetti che con La città proibita, in sala dal 13 marzo, racconta una storia d'amore nel quartiere cinese di una Roma che cambia al ritmo di Kung Fu. Incontro con il regista romano.

Sono passati dieci anni, da Lo chiamavano Jeeg Robot, un successo dalle proporzioni imprevedibili e anche un additivo di responsabilità, per il suo regista allora all’opera prima, Gabriele Mainetti. “Pensavo di aver fatto un buon film, ma l’accoglienza critica fu anche troppo generosa”, ricorda ora, mentre presenta con una rinnovata energia che definiremmo rilassata il suo terzo film, probabilmente il più compiuto, La città proibita, scritto dal regista insieme a Stefano Bises e Davide Serino, in sala dal 13 marzo per PiperFilm in 400 copie, dopo un’anteprima sabato 8 marzo in 200 schermi.

Quel primo film è stata “una gigantesca montagna da scalare”, mentre Mainetti cercava di “esprimersi eloquentemente” con un secondo, che poi è stato Freaks Out, “che ha avuto talmente tanti problemi produttivi che già solo finirlo è stato un traguardo. Mi aveva viziato Jeeg. Il terzo film invece l’ho vissuto con sana distanza, nel frattempo sono diventato padre di tre figli, infatti racconto anche la paternità, ho imparato a delegare e ad accogliere il talento di tutti. Certo, rimango tormentato, altrimenti non farei il regista”.

La città proibita racconta di Mei, una ragazza cinese, interpretata da una quotata stunt cinese, Yaxi Liu (Mulan), che arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. I suoi destini si incrociano con quelli del cuoco Marcello (Enrico Borello) e della mamma Lorena (Sabrina Ferilli) e del loro ristorante di famiglia che vivacchia tra i debiti del padre Alfredo (Luca Zingaretti), che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Amico storico della famiglia, e piccolo boss del quartiere, Annibale (Marco Giallini). Una storia di speranza che diventa ricerca di vendetta, nel pieno stile del genere, fra pregiudizi culturali e una sterzata decisa verso una storia d’amore pura e candida, seppure nella violenza.

Come dice Gabriele Mainetti, “ho fatto il film che mi sarebbe piaciuto vedere al cinema, appoggiandomi a personaggi molto veri che potessero permettere alle storie più assurde di diventare veicolo emotivo per gli spettatori, portandoli per mano a vivere un’esperienza particolare. Non sono mai giudicati, penso che la loro tridimensionalità permetta di riconoscerti in loro, di credere a quello che stai vedendo. Per fare film così ci vogliono produttori che ci credano e un investimento importante, non si fanno a capitali ridotti. Mario Gianani di Wildside lo ha fatto da subito, e mi ha chiesto di farlo, a quel punto in quattro mesi eravamo sul set e in sette c’era un primo montato. Se c’è una forza produttiva che crede in un autore le cose si fanno facilmente, io ci metto tanto a montarli produttivamente i film, non a farli. Ho cercato di toccare lo spettatore con l’esperienza salvifica di far ridere, che fa bene, ma ibridandola con un cinema che abbiamo tutti visto, come quello di Bruce Lee, che fa parte anche del nostro immaginario. È un’esperienza ludica, è il cinema come lo intendo io. Per personaggi del gemere, alle prese con una commistione culturale, una storia d’amore mi sembrava la chiave migliore. Un incontro della commedia con questo nuovo genere che spero incontri l’interesse del pubblico”.

Il cuore del film è il quartiere romano dell’Esquilino, quella Piazza Vittorio multietnica, fra cinesi e indiani, che qui viene ritratta con una divertita pennellata fumettistica e solidale. “Sicuramente è una protagonista del film, la mia Roma, ma non quella che travolge il racconto. Penso sia stata l’occasione per cambiare, reinventarsela nell'incontro con la cultura di Mei, cercando di fotografarla in maniera diversa, come in un cinema che non ci appartiene. Roma è fatta di tanti piccoli mondi, da ragazzo viverla voleva dire porsi di fronte a specchi per capire cose sempre diverse di me. È una lettera d’amore, la volontà di riconoscere che siamo anche altro rispetto agli immortali Fori. Non è un caso che in quello scenario si volge una scena importante del film, in cui Mei risponde al tentativo di Mei di sedurla in quel contesto di bellezza spingendolo a fare in conti con la verità, a cambiare e uscire dalla cucina del ristorante per essere altro. Anche Roma può diventare qualcosa d'altro, in parallelo”.

Non mancano le scene d’azione, i combattimenti in pieno e credibile stile wuxiapian, anche se con una personalizzazione per rendere le sequenze di lotta maggiormente fruibili allo spettatore. “L’unico modo perché funzionasse tutto era avere una protagonista che fosse una vera artista marziale”, ha aggiunto Mainetti, “ho avuto l’idea folle di cercarla nelle scuole cinesi di Kung Fu, poi per fortuna un mio amico più comodamente via Instagram mi ha fatto vedere Yaxi Liu, che aveva fatto la stunt di Mulan. A quel punto serviva un fight coordinator cinese che parlasse inglese e siamo arrivati a un grandissimo come Liang Yang (Skyfall, Rogue One, Deadpool & Wolverine). Ha lavorato a livelli altissimi, gli ho chiesto di custodire l’immaginario Kung Fu di Bruce Lee, ma dando tempo al pubblico di vedere quello che accade, non a una velocità folle che non fa capire niente. Volevo sfruttassero gli oggetti che avevo intorno. Il cinema nasce con le scene d’azione, pensiamo a Buster Keaton o Chaplin, possono essere semplice colluttazione o grande racconto. Alla fine della prima dimostrazione della lunga coreografia nel ristorante cinese c’è stato sul set uno spontaneo applauso, qualcuno si è messo a piangere, per la passione con cui aveva raccontato la disperazione di vendetta che personaggio di Mei”.

foto Andrea Pirrello