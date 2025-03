La Città Proibita: ecco un secondo trailer ufficiale del kung fu movie di Gabriele Mainetti

News Cinema

Nuove immagini dello spettacolare e avvincente film del regista romano, che vedremo nelle sale dal prossimo 13 marzo. Ecco il nuovo trailer di La Città Proibita.

Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, Gabriele Mainetti sta per tornare al cinema con il suo nuovo, ambizioso e spettacolare film: La città proibita, un kung fu movie ambientato nel rione romano multietnico dell'Esquilino nel quale il regista mescola azione e romanticismo, raccontando anche l'inaspettata storia d'amore tra una misteriosa e letale ragazza cinese arrivata a Roma e il giovane e mite cuoco di una trattoria capitolina, che il destino (e le rispettive famiglie) hanno deciso di far incontrare.

Questa è la trama ufficiale del film:

Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.