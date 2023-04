La chimera, le prime foto del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes 2023

News Cinema

Oggi, giovedì 13 aprile, è stato presentato il programma del prossimo Festival di Cannes. Tra le pellicole in concorso c'è anche La chimera, diretta da Alice Rohrwacher e di cui vi sveliamo le prime foto.

Il programma completo del 76° Festival di Cannes è stato annunciato qualche ora fa e tra i titoli in concorso ci sono ben tre film italiani: La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio e Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Per Alice Rohrwacher è il terzo ritorno al Festival di Cannes, dopo il 2014, quando vinse il gran premio della giuria con Le meraviglie, e il 2018, anno in cui vinse il premio per la miglior sceneggiatura grazie a Lazzaro Felice. E, dopo la candidatura ai Premi Oscar di quest'anno con Le pupille candidato nella categoria Miglior cortometraggio, la regista non ha saputo trattenere l'entusiasmo e l'orgoglio di poter tornare sulla Croisette con il suo nuovo lavoro.

Cannes 2023, Alice Rohrwacher in concorso con La Chimera: svelate le prime foto

La pellicola sarà ambientata negli anni '80 e vedrà protagonista Josh O'Connor nel ruolo di un giovane archeologo inglese, coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici, alimentato dai tombaroli. Nel cast sono presenti anche Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Rohrwacher ha commentato così la notizia che anche il suo La Chimera sarà presentato in concorso al prossimo Festival di Cannes:

"Sono felice e onorata di tornare in selezione ufficiale a Cannes dopo 5 anni. Un Festival che mi ha visto crescere e che mi ha dato la libertà di continuare a cercare, a sperimentare. Ringrazio Thierry Frémaux e il comitato di selezione per la fiducia e tutte le persone che mi hanno accompagnata nel lungo viaggio de La Chimera."

Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, mentre negli Stati Uniti d'America da NEON. Per La Chimera, la regista torna a collaborare con due nomi storici della sua filmografia: Hèléne Louvart (direttrice della fotografia), la montatrice Nelly Quettier, la scenografa Emita Frigato, la costumista Loredana Buscemi e la acting coach Tatiana Lepore. Per festeggiare la notizia della presentazione di La Chimera a Cannes 2023 sono state anche diffuse le prime foto del film.

La presenza di Rohrwacher alla Croisette è importante non solo per l'Italia, ma anche perché la regista è una delle sei donne a poter concorrere quest'anno al Festival per la prestigiosa Palma d'Oro, infrangendo il record di 5 registe dello scorso anno. Quest'anno, in concorso, ci saranno Jessica Hausner, Catherine Breillat, Justine Triet, Ramata-Toulaye Sy e Kaouther Ben Hania. Senza contare che anche il film d'apertura, Jeanne du Barry, - sebbene non faccia parte delle competizione ufficiale - sarà diretto dalla regista Maïwenn e anche nelle altre sezioni figurano i nomi di diverse registe.